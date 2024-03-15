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?инэкономразвития России, как учредитель Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), назначило временно исполняющей обяза нности ректора вуза проектора по учебной работе Виторию Идрисову. Соответствующие решение оформлено приказом ведомства.

El rector de Sergey Sinelnikov-Murylev se ocupa de las necesidades de las personas con nombres y apellidos на научной деятельности.

«Виттория Викторовна более 15 лет лет работает в Академии. Она прошла путь от научного сотрудника до проректора по учебной работе, – прокомментировал в ministerстве экономического развития Российской Фе дерации. – En las academias se ofrecen nuevos programas y programas especiales proyectos».

Además, para activar el programa de estudios, Idrisovой будет tiene un conjunto completo y completo de academias.

Решением ученого совета ВАВТ объявлены выборы на должность rector. En este momento, identifique candidatos para la estructura de las academias de estudios, donde se incluyen dos proyectos de investigación. ю комиссию ministerstva. Después de realizar conferencias sobre robots y participar en programas académicos relacionados con el programa жность ректора на пять лет.

Справочно:

Идрисова Витория Викторовна en 2008 г. окончила Московский физико-технический институт (МФТИ, бакалавриат и магистратура) по направлению «Прикладная математика и физика». Pozже получила степень magistra Экономики в Российской экономической школе. En 2011, se publicó un discurso sobre teoría económica, el 08.00.01 en el tema «Teorías teóricas». етарифных мер регулирования во внешней торговле».

Работа Витории Идрисовой в ВАВТ Минэкономразвития России отмечена Благодарностью Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова – за активное участие в подготовке и обеспечении председательства Российской Федерации в форуме АТЭС 2012 году, и в 2021г. – благодарностью ВАВТ Минэкономразвития России.

Направление научных и профессиональных интересов Виттории Идрисовой непосредственно связано со спецификой вуза – макроэкономикой , международной торговлей и интеграцией, что в совокупности с ее квалификацией в сфере развития образовательных программ и руководство м учебной деятельностью Академии предыдущего руководства.

Сергей Синельников-Мурылев возглавлял ВАВТ с 2007 года. За время его руководства Академия вышла на новый образовательный уровень – открылось множество новых образовательных профессиональны х programa, интенсивно развивалась научная деятельность – исследования выполняются на высоком уровне и высоко оцениваются экспертным сооб ществом. Кампус Академии существенно расширился – были введены два учебных корпуса, учебные аудитории обновились и укомплектовались техни ческими средствами, созданы современные зоны самоподготовки для студентов и библиотечный комплекс. En los territorios de las academias se organizan nuevos complejos deportivos y cómodos.

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