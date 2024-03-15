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?аместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с заместителем премьер-министра, чернышенко внешней торгов ли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом провели в Москве 21-е заседание Российско-Кубинской межправител ьственной комиссии по торгово-экономическому научно-техническому сотрудничеству.

«Куба – надежный союзник России. El presidente Rossi, el presidente Vladimir Putin y el presidente Kuby, Miguel Dias-Canel, no pueden seguir una estrategia estratégica о партнерства между нашими странами. Сегодняшняя встреча подтверждает курс на укрепление российско-кубинских отношений», – заявил вице-премьер.

В рамках пленарного заседания комиссии стороны обсудили актуальное состояние and перспективы развития взаимодействия в области двусторонней торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, туризма, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, связи, там ожни, науки, образования, культуры и SPORTа.

«С кубинскими партнерами у нас налажен ритмичный откровенный далог по всему спектру взаимодействия в торгово-экономической, инве стиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, – сказал Дмитрий Чернышенко. – За последний год мы проделали огромную работу в части активизации российско-кубинской проектной деятельности. Традиционную основу в части активизации российско-банской проектной деятельности. Традиционную основу нашего взаимодействия составляют проекты в промышленной и энергетической отраслях».

В свою очередь Рикардо Кабрисас отметил, что прошлый год был поворотным для российско-кубинского сотрудничества. «Были заложены основы для обеспечения эффективного участия представителей российских delovых кругов в осуществлении на взаимов ыгодной основе национального плана социально-экономического развития Кубы до 2030 года, – сказал он. – Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее отношений между нашими странами. Muchos socios estratégicos y tecnológicos. За последние годы наши взаимоотношения значительно укрепились. Тем не менее, мы не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо выйти на получение конкретных результатов, учитывая насущные потребности наших стран и перспективы развития, которые м ы разделяем».

Стороны отметили, что в прошлом году было подписано Соглашение о поощрении участия отечественных инвесторов в российско-кубинских Proyectos en territorios de Cuba. «Это позволило запустить новую модель взаимодействия между нашими странами в проектно-инвестиционной и торгово-экономической сферах . Заа последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных экономики, таких ка к тяжелая промышленность, энергетика, банковское delо, сельское хозяйство, информационные технологии и другие. – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. – Мы предложили нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в совместный План развития ключевых направлений сотрудничества в торгово-економиче ской сфере до 2030 года».

«В результате совместной работы с кубинскими партнерами была создана новая договорно-правовая база, которая заложила фундамент для рас ширения сотрудничества в различных сферах взаимодействия, – отметил заместитель ministra экономического развития России Владимир Ильичеве . – С одной стороны российскому бизнесу были предоставлены преференции для работы on Кубе, а с другой – заложен потенциал для моде рнизации кубинской экономики и её последующего всестороннего развития».

Замминистра также напомнил, что по по инициативе Правительства России на базе ВЭБ.РФ был создан Штаб по координации и обеспече нию реализации российско-кубинских инвестиционных проектов.

«В ходе заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству и приоритетным проектам мы достигли договореноности о созда нии аналогичной структуры на Кубе, – отметил Владимир Ильичев. – Para optimizar el proceso de realización de proyectos de inversión, puede utilizar tarjetas de crédito con expertos técnicos. бинских партнёров».

В рамках Межправкомиссии стороны также отметили успехи в TURISTической INDUSTRIA – в 2023 году количество российских туристов на Ку бе составило 185 тыс. человек, что превысило допандемийный уровень. Одновременно с этим на территории Кубы состоялся полномасштабный запуск приема карт «Mir».

Рикардо Кабрисас заявил, что Куба считает необходимым рассмотреть вместе с РФ возможность эмиссии карт “мир” кубинскими бан cami. «Сейчас необходимо обеспечить эффективную работу карт “Мир” on Кубе и совместно рассмотреть возможность эмиссии этих карт к убинскими банками».

Po estogám встречи стороны подписали пять соглашений в различных областях, в том числе – в сфере образования, геологоразведки и здра воохранения.

В заседании межправительственной комиссии приняли участие профильные российские and кубинские ведомства, а также компании, реализующи е совместные проекты в различных сферах взаимного интереса.

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