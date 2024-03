14.03.2024 Rozpoczynamy prace nad zmianami w systemie motywacyjnym dla żołnierzy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

14 marca br. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej oraz wiceminister Cezary Tomczyk spotkali się z pilotami, personelem technicznym oraz kadrą kierowniczą polskich sił powietrznych.

– To bardzo ważne spotkanie tutaj w Łasku, w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego, z której jesteśmy niezwykle dumni. Tutaj przyjmowane były i są do dziś samoloty F-16, ale za chwilę będą tutaj najnowocześniejsze samoloty F-35 i właśnie także o tym rozmawialiśmy dziś. Rozmawialiśmy o przygotowaniach technicznych, o przygotowaniu pilotów, którzy będą latać na tych maszynach. To jest wielkie przedsięwzięcie. Sam zakup nigdy nie wystarczy. Potrzebni są ludzie, którzy będą w odpowiedni sposób użytkować sprzęt. Takich żołnierzy, takich pilotów, taki personel naziemny mamy w Wojsku Polskim. Jesteśmy z nich dumni i dziękujemy za służbę

– mówił podczas spotkania z żołnierzami szef MON.

Podczas odprawy kierownictwa MON z kadrą sił powietrznych, w tym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego poruszone zostały kwestie dotyczące systemu szkolenia pilotów, rozbudowy infrastruktury, zadań krajowych i sojuszniczych jakie stoją przed siłami powietrznymi oraz przygotowań do przyjęcia na wyposażenie Wojska Polskiego samolotów F-35. Ważną kwestią było także omówienie spraw związanych z modyfikacją systemu motywacyjnego dla sił powietrznych.

Jak podkreślił wicepremier zagwarantowanie godnych i konkurencyjnych warunków pełnienia służby i pracy dla żołnierzy Wojsko Polskie to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP. Trwają prace nad doskonaleniem systemu motywacyjnego dla personelu Sił Powietrznych RP.

32. Baza Lotnictwa Taktycznego pełni ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką zbudowaną na nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. Głównym zadaniem 32. BLT jest utrzymywanie zdolności w przeciwdziałaniu militarnym oraz niemilitarnym (w tym terroryzmowi powietrznemu). Baza odpowiada również za zabezpieczenie szkolenia eskadry lotniczej, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego. Stale bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach. Jako jedna z dwóch jednostek w Polsce dysponuje samolotami F-16. Jest pierwszą bazą lotniczą w Polsce, do której na wyposażenie wejdzie samolot piątej generacji F-35.

– Razem z ministrem Cezarym Tomczykiem rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z Siłami Powietrznymi. Wyzwaniami dotyczącymi transformacji i przygotowań do zakupu nowego sprzętu. Rozmawialiśmy o tym sprzęcie, który już niedługo będziemy kontraktować ze Stanów Zjednoczonych. O rakietach dalekiego, średniego i niskiego zasięgu, które zwiększają możliwości operacyjne Wojska Polskiego w nieprawdopodobny sposób. Bardzo ważną rzeczą dla naszego rządu jest to, żeby nie tylko duma ze służby w Wojsku Polskim, satysfakcja z tego, że się nosi mundur, że służy się dla naszej Ojczyzny, ale również jakość tej służby była odpowiednia – dobra. Indywidualne wyposażenie żołnierzy jest absolutnie naszym priorytetem. To jest sprawa fundamentalnie ważna. Potrzebujemy ujednolicenia sprzętu. To w szczególny sposób dotyczy wojsk lądowych, ale także każdego rodzaju sił zbrojnych. Druga kwestia to zatrzymanie odejść. Szczególnie żołnierzy, którzy mają ogromne doświadczenie

– mówił wiceprezes Rady Ministrów.

Siły Powietrzne zapewniają obronę przestrzeni powietrznej kraju. Są przygotowane do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO – NATINADS. Polscy lotnicy uczestniczą również w misjach poza granicami kraju, jak m. in. „Air Policing” w obszarze państw bałtyckich.Wojska lotnicze przeznaczone są do prowadzenia różnorakich działań bojowych zarówno bezpośrednio na polu walki we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk, jak i samodzielnie na zapleczu przeciwnika. Do zasadniczych zadań realizowanych przez jednostki lotnicze należą: obrona przestrzeni powietrznej, niszczenie celów powietrznych, naziemnych i nawodnych, prowadzenie rozpoznania oraz transport ludzi i sprzętu.

