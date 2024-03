14.03.2024 Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Finlandii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Finlandii14.03.2024

Dzisiejsza wizyta szefa polskiego MSZ w Helsinkach, w ramach której odbyły się spotkania z prezydentem Alexandrem Stubbem i minister spraw zagranicznych Eliną Valtonen potwierdziła, że ​​Polska i Finlandia w wielu istotnych kwestiach mówią jednym głosem. Obu stronom zależy na kontynuacji tej udanej współpracy.

Dyskusja ministrów spraw zagranicznych dotyczyła stosunków dwustronnych, ale także kluczowej kwestii bezpieczeństwa w Europie, w tym zagrożeń hybrydowych na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Ministrowie zgodzili się co do potrzeby kontynuacji współpracy w celu zwalczania działań hybrydowych wykorzystujących presję migracyjną.

Ważnym tematem rozmów była perspektywa rozwoju relacji polsko-fińskich, w tym zacieśnienia współpracy w dziedzinie energetyki, obrony cywilnej i przemysłów obronnych. Omówiono też możliwości wsparcia Ukrainy, w tym dalszego zaangażowania obu państw we wszechstronną pomoc dla tego kraju. W tym zakresie istotne będzie uszczelnienie i wzmocnienie systemu sankcyjnego, a także wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby odbudowy Ukrainy.

Podczas spotkania ministra Radosława Sikorskiego z prezydentem Alexandrem Stubbem omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie, pomoc Ucrania i współpracę bilateralną.

