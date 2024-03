Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Андрей Манин Студент 4-го курса факультета химии НИУ ВШЭ. Старший лаборант-исследователь Лаборатории ионики функциональных материалов Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН.

Андрей Манин занимается мембранами, но пока не решил, каким из них посвятить свою кандидатскую диссертацию — связанным с опреснением воды или с новыми видами электроэнергии. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о нелюбви к органической химии, ретрокино в «Иллюзионе» и детском восторге от Красной площади.

Почему я решил стать ученым Все началось в школе. Я заинтересовался химией, но изначально нацелился стать хирургом. До 10-го класса был уверен в своем решении, шел к этому. А потом начал понимать, что химия для меня становится все более интересной. И уже в 11-м классе решил поступать в химический вуз. Выбирал между МИРЭА, РХТУ и ВШЭ. В итоге оказался в Вышке, где уже с первого курса можно было заниматься наукой. Хотя на первом курсе я пришел к декану и сказал: «Мне неинтересна наука, мне интересно преподавание». Я думал, что лучше реализуюсь, если буду учить химии кого-то другого. Попросил его подыскать мне место, связанное именно с преподаванием. Но потом начал писать курсовые работы, и меня затянуло. Сейчас я занимаюсь только наукой. Это подарок судьбы, что я решил пойти на химический факультет Вышки, считаю его одним из лучших в России И это объективное мнение — я даже вывесил заметку на своей стене во «ВКонтакте» с обзором того, насколько успешно были достигнуты цели нашего факультета. Что я исследую Общая тематика работы — мембранная химия, а дальше уже идут ее приложения: мембраны для обессоливания воды, мембраны для топливных элементов и в общем получение полимерных мембран с разной химической структурой. Первые мы получаем уже готовыми и их модифицируем, а остальные синтезируем сами с нуля. Получается, что я работаю параллельно в нескольких направлениях, которые друг с другом почти не пересекаются, но это не значит, что я распыляюсь. Просто на первом курсе возникает одна тема, потом добавляются другие, начинаются коллаборации с коллегами из других лабораторий.

Как изготавливается мембрана Мембрана — это в основном полимер. За счет того, что у полимера большая молекулярная масса, он, в отличие от низкомолекулярных веществ, имеет механические свойства, например способен образовывать пленки. Как это происходит? Берешь полимер, растворяешь в чем-то и потом этот раствор наливаешь на ровную поверхность и даешь высохнуть. Поскольку у макромолекул нет свойства переходить в газообразное состояние, они образуют пленочную структуру, которую можно называть мембраной. Какую химию я любил в школе Любую, кроме органической, а особенно физическую. Но от любви до ненависти один шаг, только в обратную сторону. В школе я органическую химию терпеть не мог, в вузе она мне тяжело давалась, а теперь я занимаюсь полимерами. Химия полимеров хоть и органическая, но больше поддается моему разуму. Какими результатами я горжусь О больших достижениях или вау-исследованиях мне все-таки еще рано говорить, потому что пока большая часть работы делается коллективно. Наверное, я горжусь тем, что у меня это все получается, причем на уровне, который удовлетворяет в первую очередь меня самого. А еще я стал лауреатом конкурса НИРС-2023 и теперь являюсь членом «Республики ученых». О чем я мечтаю Думаю, главная мечта любого ученого — сделать важное открытие, состояться, быть признанным в науке. Ну а мне сейчас, на таком небольшом горизонте научных открытий, хочется успешно закончить учебу и стать кандидатом наук, а потом и членом Российской академии наук.

Когда человечество полностью перейдет на новые виды энергии Существуют полярные мнения. Кто-то считает, что мы к этому уже совсем близки. Но возьмем те же электробусы, вроде как использующие альтернативные виды энергии. Зимой их салоны отапливаются с помощью дизельного топлива. В международной науке многие исследователи, в том числе работающие в госкорпорации «Росатом», уделяют большое внимание способам получения водорода и его аккумулирования. Но, подозреваю, еще минимум лет 20 понадобится для того, чтобы мы могли думать об этом как о реальности, а не как о мечте. Да, в Черноголовке появилась первая водородная заправка полностью российского производства, но ведь эту технологию надо будет внедрять и в регионах, где экономические, научные да и климатические условия совершенно разные. Напомню, что преимущество водорода в том, что его можно получать путем электролиза воды. Но при этом еще нужно научиться его грамотно очищать от примесей и хранить. Для меня наука — это ремесло, то, чем я могу заниматься, воплощая свои идеи в жизнь. У нас в лаборатории многое делается из подручных средств. Например, тебе нужна ячейка. Ячейками мы называем конструкции, с помощью которых и ряда приборов можно установить значения физико-химических или транспортных свойств материалов, в нашем случае мембран. Есть ячейки для измерения проводимости, для измерения газопроницаемости, для селективности и электродиализа. В общем случае это «черный ящик», но с известным нам содержимым — мембраной и парой ухищрений. Ты покупаешь полимерный стержень, электроды и болтики, выпиливаешь ячейку или просишь об этом кого-то, у кого есть токарный станок. А потом проводишь на ней свои эксперименты. То есть ты по частям собираешь свое оборудование и потом создаешь что-то новое. Я читал несколько статей о том, что ученые должны как минимум раз в пять лет менять тематику. Иначе ты или закапываешься в ненужные дебри, или начинаешь выгорать. Но это не значит, что я буду пять лет заниматься органикой, а потом пять лет — неорганикой. Имеется в виду, что нужно варьировать тип работы в рамках своих научных интересов. Пробовать те или иные приложения, разные материалы, не зацикливаться на чем-то одном. Как ученому в моей области может помочь ИИ Любому исследователю интересно попробовать так оптимизировать свою работу, чтобы изначально по входным данным отсеивать те или иные решения, не тратя на это время. Не всегда же все, что делается учеными, публикуется или защищается. Лишь третья часть, наверное, превращается в итоговый продукт. Многое остается за бортом. В этом может помочь искусственный интеллект. Идея в том, что вы загружаете в программу состав вашего вещества, его возможную структуру, а она выдает спектр его свойств, и вам не нужно его синтезировать и руками все это измерять, вы заранее знаете, будет ли ваш итоговый продукт перспективным в той или иной области, будет ли он обладать нужным спектром свойств. Однако пока нет единых инструментов, которые помогали бы за счет трех кнопок получить нужную цифру. Тут тоже, как с водородом, нужно еще много лет, чтобы это все апробировалось разными научными группами и развивалось как полезное приложение, которое способно отчасти облегчить ученым работу.

Если бы я не стал ученым Я был бы врачом или, возможно, историком. В школе мне нравилась история России. Я смотрел фильмы про Романовых, собирал научные журналы. Сейчас на изучение истории не хватает времени. Остался багаж знаний, который нужно поддерживать, так что я иногда смотрю исторические фильмы проекта Arzamas или другие на YouTube. С кем из ученых я бы хотел встретиться В этом году 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, и я бы хотел встретиться с ним. Менделеев был очень разносторонней личностью. С его именем связано столько историй, о которых трудно точно сказать, небылица это или исторический факт. Например, что Менделеев изобрел водку. Я бы хотел узнать это у него самого. И про таблицу — правда ли то, что она ему приснилась? Для ученого это уникальный опыт — когда в голову приходят идеи удивительных открытий, которые оказываются правдивыми, а не твоими воспаленными фантазиями. Менделеев же не просто разместил элементы в виде таблицы, он еще и предсказал положение и свойства не открытых еще элементов. Позже все его прогнозы подтвердились с точностью до заряда и атомной массы. Таблица Менделеева и сейчас продолжает заполняться, но уже благодаря физикам, а не химикам. Например, последний известный на данный момент элемент таблицы называется оганесон, и открыт он был физиками из Дубны. Его номер 118. Как устроен мой день Сейчас у меня скучный распорядок дня, потому что нужно совмещать учебу, подготовку к диплому и работу в научной лаборатории. Я просыпаюсь, иду на работу, ухожу с работы, ложусь спать. Стараюсь приходить к 10 и сижу до 8–9 вечера. Иногда вклинивается учеба или мероприятия типа конференции в Сочи или Менделеевского съезда. Что я думаю о выгорании В моем возрасте выгорание — нехарактерное явление, но оно может случиться, если долго нет результата. В науке так устроено: прикладывая 10x усилий, на выходе ты можешь получить x. Если так происходит долго, ты начинаешь грустить и думаешь, что ты делаешь неправильно, как тебе эту ситуацию исправить. Тогда и начинается выгорание. В этот момент главное — не отчаиваться, понимать, что это наука, так бывает, нужно это пережить, перетерпеть.

Чем еще я увлекаюсь Когда работа не особо сложная, нужно руками делать простые роботизированные действия, я могу в наушниках себе включить лекции по истории. Еще я люблю смотреть авторское кино. Недавно был на показе фильма «Сын» Марии Сафроновой. Он сначала вышел в 2022 году, теперь Мария предложила другой его монтаж с другим освещением. Мне очень понравилось. Я люблю смотреть ретрокино в «Иллюзионе». Приходишь в старую советскую высотку проникнуться атмосферой прошлого, а потом еще посмотреть хорошее качественное кино. Мне нравятся Тарковский, Сокуров. Еще мне нравится проект «ещенепознер», тоже часто помогает отвлечься. Что интересного я читал в последнее время Мне очень нравится Пикуль. Недавно перечитывал его «Пером и шпагой» и «Битва железных канцлеров». А еще «Луну и грош» Моэма. В школе я мог приемлемое для образованного человека число книг в определенное время прочитывать. Сейчас только научную литературу читаю каждый день, а художественную — когда время есть. Совет молодым ученым Я, наверное, дал бы совет не только молодым ученым, а самому себе: верить, что то, чем ты занимаешься, ты делаешь на благо человечества. У ученых жизнь не всегда сладкая, они перерабатывают, получают зарплату ниже рынка и иногда из-за этого грустят. Но я считаю, что нужно думать в первую очередь о том, что ты делаешь значимые вещи в жизни, пытаешься разгадать тайны мироздания, если выражаться пафосно. Понять, как устроена часть нашего мира, как можно что-то в этом мире изменить и сделать лучше.

Моя семья Я из простой рабочей семьи, ученых у нас не было. У моих мамы с папой нет высшего образования. Но мне уже в школе было очевидно, что я буду поступать в вуз. В нашей школе круглым отличникам давали стипендию, и я тратил ее на билет в Москву на олимпиаду (я из Костромы). Мне было ужасно неловко просить эти деньги у родителей, но все равно они меня всегда поддерживали, считали, что я молодец, что хорошо учусь. Я сразу начал любить учебу, был покладистым ребенком. Обычно сидел в библиотеке или за книгами. Любимое место в Костроме и в Москве Любимое место в Костроме — набережная реки Волги и памятник Ленину. Он стоит на постаменте, который предназначался для памятника к трехсотлетию Дома Романовых. Вот такая интересная историческая деталь. А в Москве мне еще со школы очень нравится Красная площадь. Папа и мама мне часто рассказывали, что их родители ездили в Москву, покупали колбасу, джинсы, кроссовки. И ты все детство видел эту Красную площадь в обращении президента и никогда там не был. И вот ты уже наконец-то взрослый и можешь поехать и посмотреть. Сейчас я туда специально не хожу. Но летом часто гуляю после работы и могу пройти через нее по дороге куда-то.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI