Финансовые новости: 15.03.2024 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок 15.03.2024

Уникальный идентификатор отбора заявок 22024089

Валюта депозита рубли

Вид средств средства единого казначейского счёта

Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000

Срок размещения, в днях 91

Дата внесения средств 18.03.2024

Дата возврата средств 17.06.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOATING

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых –

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS

Минимальный спред, % годовых 0,00

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа

Прием заявок: с 15:30 по 15:40

Заявки в предварительном режиме: с 15:30 по 15:35

Заявки в режиме конкуренции: с 15:35 по 15:40

Формирование сводного реестра заявок: с 15:40 по 15:50

Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 15:40 по 16:00

Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 16:00 по 17:00

Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 16:00 по 17:00

Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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