Финансовые новости: Регулятор предложил банкам расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство). Документ расширяет перечень каналов и мероприятий, которые следует использовать при информировании людей.

Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег. Кроме того, банкам рекомендовано предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы, в том числе встроенные в мобильные приложения кредитных организаций, которые помогут уберечь граждан от хищений.

Методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года. К этому времени банки смогут подготовиться к исполнению рекомендаций, которые будут способствовать снижению потерь граждан от действий кибермошенников.

Фото на превью: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom