Финансовые новости: Обновление FIX сервиса и терминала MOEX Dealing

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На 22 апреля 2024 года запланировано обновление сервиса FIX for Dealing и терминалов Трейд Радар/MOEX Dealing.
В новой версии терминала на вкладке “Тикеты” появится возможность снимать адресные заявки, выставленные в Торговую систему валютного рынка на основании соответствующих тикетов из MOEX Dealing.
Будут доступны новые статусы тикетов:
- w – запрошено снятие сделки в ТКС ВР
- W – сделка снята в ТКС ВР
Версию 2.24.01 для тестирования можно загрузить с нашего FTP-сервера: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/Test/
Новая версия не обязательна для установки, обновление необходимо только пользователям, которые планируют использовать новые функции.
В новой версии сервиса FIX for Dealing добавлено новое возможное значение тэга ExecType(150) сообщения Trade Capture Report (35=AE): ‘4’ (Cancelled).
Новая версия сервиса уже доступна в тестовой среде. Актуальная спецификация сервиса расположена по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/FIX_for_Dealing.pdf
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.