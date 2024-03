Финансовые новости: Обновление FIX сервиса и терминала MOEX Dealing

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На 22 апреля 2024 года запланировано обновление сервиса FIX for Dealing и терминалов Трейд Радар/MOEX Dealing.

В новой версии терминала на вкладке “Тикеты” появится возможность снимать адресные заявки, выставленные в Торговую систему валютного рынка на основании соответствующих тикетов из MOEX Dealing.

Будут доступны новые статусы тикетов:

w – запрошено снятие сделки в ТКС ВР

W – сделка снята в ТКС ВР

Версию 2.24.01 для тестирования можно загрузить с нашего FTP-сервера: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/Test/

Новая версия не обязательна для установки, обновление необходимо только пользователям, которые планируют использовать новые функции.

В новой версии сервиса FIX for Dealing добавлено новое возможное значение тэга ExecType(150) сообщения Trade Capture Report (35=AE): ‘4’ (Cancelled).

Новая версия сервиса уже доступна в тестовой среде. Актуальная спецификация сервиса расположена по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/FIX_for_Dealing.pdf



