Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прототип ЖК-устройства – пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах беспроводной связи нового поколения (6G) создали в Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы Физического факультета Новосибирского госуниверситета. Технология 6G основана на использовании терагерцовых (ТГц) волн. Переход на эти волны позволит увеличить скорость передачи данных в системах беспроводной связи как минимум в 100 раз по сравнению с существующими решениями.

Терагерцовые (ТГц) волны – электромагнитное излучение с частотами от ста гигагерц до нескольких терагерц. ТГц волны располагаются между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазонами спектра.

— На сегодняшний день точные требования к технологии 6G пока не определены, ее стандарты предполагается выработать только к 2030 году, который обозначен как временной рубеж для внедрения первых 6G-систем в мировую практику. Переход к столь высоким частотам беспроводной связи требует проработки концептуально новых подходов, как в плане архитектуры 6G-систем, так и физических принципов их работы и технологической реализации. В частности, поскольку ТГц диапазон соответствует длинам волн масштаба миллиметра/cубмиллиметра, то передача информации в 6G системах будет осуществляться по узкому лучу, направление которого должно динамически (электронным способом) перестраиваться при перемещении абонента в пространстве, – рассказал старший научный сотрудник лаборатории Сергей Кузнецов.

Разработки ученых из НГУ нацелены на создание таких устройств управления терагерцовыми лучами. В их основе лежит использование жидких кристаллов, интегрированных со специальными метаматериалами (резонансными метаструктурами). Внешне прототипы устройств выглядят как ЖК-дисплеи. В них выгодно сочетается необходимая функциональность и невысокая себестоимость производства. Работы по совершенствованию прототипов продолжаются.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI