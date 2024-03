Узнай свои сильные стороны в Центре компетенций ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В ГУУ продолжается тестирование студентов на площадке Центра оценки и развития управленческих компетенций.

За первый месяц работы Центра тестирование прошло уже свыше 200 студентов.

Из них более 150 участников получили оценку по всем базовым компетенциям, а более 80 узнали свой уровень и по дополнительным навыкам.

Все студенты, полностью прошедшие тестирование, получили паспорт универсальных компетенций.

Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ ждет студентов, желающих пройти тестирование и прокачать необходимые навыки.

Также напоминаем, что специалисты Центра готовы помочь с построением индивидуальной траектории развития и ответить на возникшие вопросы.

Приглашаем начать путь к успешному будущему вместе с Центром компетенций ГУУ.

График работы

№ п/п День недели Время Корпус-аудитория 1 Понедельник 9:00-11:25 Лабораторный корпус, ауд. 110 17:00-19:00 2 Вторник 10:00-13:00 Лабораторный корпус, ауд. 110 3 Среда 9:00-11:25 Лабораторный корпус, ауд. 111 15:25-18:35 Лабораторный корпус, ауд. 114 4 Четверг 10:00-15:00 Лабораторный корпус, ауд. 105 5 Пятница 9:00-11:25 Бизнес центр, ауд. 217

