Узнай свои сильные стороны в Центре компетенций ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
В ГУУ продолжается тестирование студентов на площадке Центра оценки и развития управленческих компетенций.
За первый месяц работы Центра тестирование прошло уже свыше 200 студентов.
Из них более 150 участников получили оценку по всем базовым компетенциям, а более 80 узнали свой уровень и по дополнительным навыкам.
Все студенты, полностью прошедшие тестирование, получили паспорт универсальных компетенций.
Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ ждет студентов, желающих пройти тестирование и прокачать необходимые навыки.
Также напоминаем, что специалисты Центра готовы помочь с построением индивидуальной траектории развития и ответить на возникшие вопросы.
Приглашаем начать путь к успешному будущему вместе с Центром компетенций ГУУ.
График работы
|
№ п/п
|
День недели
|
Время
|
Корпус-аудитория
|
1
|
Понедельник
|
9:00-11:25
|
Лабораторный корпус, ауд. 110
|
17:00-19:00
|
2
|
Вторник
|
10:00-13:00
|
Лабораторный корпус, ауд. 110
|
3
|
Среда
|
9:00-11:25
|
Лабораторный корпус, ауд. 111
|
15:25-18:35
|
Лабораторный корпус, ауд. 114
|
4
|
Четверг
|
10:00-15:00
|
Лабораторный корпус, ауд. 105
|
5
|
Пятница
|
9:00-11:25
|
Бизнес центр, ауд. 217
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Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.