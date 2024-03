Студенты СПбГАСУ встретились с организаторами Петербургского международного экономического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – В ходе встречи с представителями «Росконгресса»

СПбГАСУ 13 марта посетили организаторы Петербургского международного экономического форума. Они рассказали студентам, как присоединиться к форуму в качестве волонтёра и какие перспективы это открывает.

XXVII Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня. Это одно из самых крупных и важных мероприятий в деловом мире.

Волонтёрам будут обеспечены специализированное обучение, стильная униформа, бесплатное питание, благодарственные письма от организаторов форума. У них будет возможность получить яркие впечатления, обрести новых друзей, увидеть известных людей и звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Добровольческая деятельность вызывает большой интерес у студентов нашего вуза. С 2015 г. в СПбГАСУ действует волонтёрский клуб. Его руководитель, студентка Екатерина Твердохлебова, считает, что благодаря волонтёрству можно попробовать себя в разных сферах деятельности, развить организаторские способности и навыки коммуникации.

Студентка Слада Донцова в позапрошлом году участвовала в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Теперь она хочет узнать, как будет проходить мероприятие в Санкт-Петербурге.

Участвовать в форуме планирует и студентка Ирина Перетокин. Она давно занимается социальным добровольчеством, и ей интересно всё, что происходит в нашем городе.

