Россия поможет монгольским животноводам пережить последствия стихии

Правительство России приняло решение обеспечить упрощённый вывоз зерновых грузов для отправки в качестве гуманитарной помощи в Монголию. Необходимые указания уже даны таможенным и другим контролирующим органам. Это поможет монгольским животноводам, оказавшимся в тяжёлом положении из‑за экстремальной зимы, пережить последствия стихии.

Сильные холода и снегопады нанесли большой ущерб животноводческой отрасли Монголии. Из‑за зимней бескормицы гибнет скот, тысячи животноводов оказались в крайне тяжёлом положении.

Для спасения сельскохозяйственных животных нужны корма. По поручению Правительства России Республика Бурятия направляет в Монголию груз гуманитарной помощи – более 420 зерновозов с 8,5 тыс. т зернофуража (кормовые пшеница и овёс). Поставки будут обеспечены без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Кормовое зерно отличается высоким содержанием протеина и белка. Оно будет способствовать быстрому восстановлению состояния пострадавших от бескормицы сельскохозяйственных животных.

