Российская газета: Екатерина Каштанова о том, почему работники возвращаются в офисы

Источник: Российская газета

Сотрудники все реже соглашаются на меньшую зарплату, которую работодатель предлагает тем, кто работает на удаленке. За год россиян, которые готовы поступиться доходом ради возможности работать вне офиса, стало меньше на треть, посчитали в SuperJob.

Чем больше разрыв зарплат, тем меньше желающих оставаться дома. Потерять до 5% зарплаты ради работы из дома готов каждый шестой, снизить ожидания на 10% только каждый девятый, а если речь идет о пятой части заработка — то оставаться на удаленке при таком снижении дохода согласны лишь 2% сотрудников.

Мы наблюдаем тенденцию к возвращению сотрудников в офисы, констатирует Екатерина Каштанова, доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления. Началась она с государственных и окологосударственных компаний. «Пока мы не можем сказать наверняка, в каком виде стабилизируется эта система, однако ясно, что количество компаний, которые снова переходят к офисному формату работы, будет увеличиваться», — говорит она.

В среднем сотрудники на удаленке получают на 10 тыс. руб. меньше, чем офисные работники, посчитали в hh.ru.

Например, IT-специалисты, особенно высокой квалификации, на удаленке получают больше офисных сотрудников. В сфере искусства и культуры зарплаты на удаленной работе также почти на 10 тыс. руб. выше, чем в офисе. А в образовании – на 17 тыс. руб.

В перевозках и логистике, наоборот: тот, кто работает на территории работодателя, может заработать на 16 тыс. руб. больше. Больше можно зарабатывать в офисе и в компаниях, работающих в финансовой сфере, так как в ней много ограничений, связанных с обеспечением безопасности данных. Зарплаты в офисе здесь на 11 тыс. руб. в среднем выше, чем на удаленке.

К тому же для многих сотрудников работа в офисе – это возможность разделить рабочее и личное пространство, а также рабочее и личное время, то есть возможность отключиться от работы, выйдя из офиса. «Удаленная работа может порой затруднить разделение этих двух сфер, так как человек находится в одном и том же пространстве. Офис же предоставляет ясное разделение между работой и личным временем, что способствует более здоровому балансу между ними», — поясняет Каштанова.

