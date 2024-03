Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

9 и 10 марта в Никосии (Кипр) прошел национальный чемпионат FTC Cyprus. Команда робототехников Политеха 12529 КТМ одержала победу и получила квоту на участие в мировом чемпионате, который состоится в середине апреля в американском Хьюстоне.

Ситуация уникальная. Команда КТМ за свою историю дважды выигрывала национальный чемпионат и представляла нашу страну на крупнейшем мировом чемпионате First Tech Challenge в 2017 и 2018 годах. С того времени по различным причинам у робототехников FTC в России не было возможности отобраться на мировой финал в США. Сейчас Россия исключена из списка участников. Тем не менее, соревнования у нас по-прежнему ежегодно проводятся по официальным международным правилам, что позволяет объективно сравнивать результаты с лучшими командами мира.

Единственная возможность сейчас представить нашу родину на чемпионате мира — выиграть квоту другого государства, которое официально согласится принять на своих соревнованиях команды из России. В этом году возможность отобраться была на Кипре, и этим воспользовались сразу шесть ведущих российских команд. Одну из двух квот Кипра могла выиграть только одна команда, став капитаном альянса-победителя. На FTC Cyprus КТМ оказалась самой малочисленной командой. Согласно правилам, в команде должны быть, как минимум, один игрок, выставляющий игровые элементы на поле и один или два оператора робота.

На Кипр получилось отправить только двух представителей нашей команды — Максима и Александра Голубевых. Причем один из ребят поехал с высокой температурой и пропустил первый день тренировок. Все функции управления роботом пришлось возложить на одного оператора! Но, благодаря удачной надёжной конструкции и усиленным тренировкам, КТМ показала отличные результаты. Выиграв пять из шести квалификационных матчей, команда стала капитаном первого альянса. Кстати, участники, не имевшие возможности поехать на чемпионат, работали дома.

Наши ребята из ЕНЛа СПбПУ и 468 школы внимательно смотрели онлайн трансляцию, проанализировали все матчи и выявили команды, которые следовало взять в альянс для финальной серии. Во время соревнований велась оживлённая переписка , — отметил руководитель команд Политеха, ведущий программист ВШМ ИММиТ СПбПУ Дмитрий Васильев.

В свой альянс ребята выбрали представителей Казахстана и Кипра. Со счётом 2:0 совместный коллектив победил в полуфинале. А затем случилась долгожданная победа в финале со счётом 2:1. Судьи отметили также удачную конструкцию робота: наша команда победила в номинации Design Award.

Приятным бонусом стала официальная статистика FTC Cyprus, благодаря которой результаты КТМ внесли в общемировой рейтинг. Сейчас команда на 25 месте среди более 7000 команд из свыше 100 стран.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI