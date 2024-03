При поддержке «Роснефти» в зоопарке Ростова-на-Дону отремонтирован вольер белого медведя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фото зоопарка Ростова-на-Дону

При участии «Роснефти» в зоопарке Ростова-на-Дону завершился капитальный ремонт вольера и бассейна для белого медведя по кличке Айон-Велес. Сегодня Айона впервые выпустили на отремонтированную площадку.

Для создания более комфортных для животного условий в вольере установлен генератор льда, вырабатывающий снег, отремонтирована чаша бассейна и обновлена система водоподготовки. Старую керамическую плитку на площадке заменили на более износостойкий бетон,

Фото зоопарка Ростова-на-Дону

а на заново оштукатуренные и окрашенные стены нанесли «северный декор» – пейзажи Арктики.

В настоящее время ведется косметический ремонт площадки выгула для подруги Айона – белой медведицы Кометы. Осенью ее вольер будет обновлен полностью.

Сохранение и защита популяции белого медведя – один из приоритетов «Роснефти» в области охраны окружающей среды.

Фото зоопарка Ростова-на-Дону

Компания изучает поведение краснокнижного хищника в дикой природе. С 2013 года под опекой Компании находятся также все медведи в российских зоопарках. Сегодня это 34 особи. Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, строит и обновляет вольеры. При поддержке «Роснефти» разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия нескольких видов, изготовленных из особо прочного пластика, ежегодно направляют в зоопарки.

Справка: C 2016 года «Роснефть» ведет исследование белых медведей как вида-биоиндикатора арктических экосистем. За это время состоялось несколько масштабных экспедиций, в ходе которых специалисты изучали пути миграции, численность и плотность распределения этих полярных хищников, а также проводили различные анализы биологических образцов. В этом году начинается новый этап исследований: ученые впервые произведут авиаучет всех медведей Карской субпопуляции.

