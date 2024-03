Представители ГУУ посетили Кыргызскую Республику

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 11 по 15 марта 2024 года представители Государственного университета управления примут участие в мероприятиях, организованных Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, который пройдут в Кыргызской Республике.

11 и 12 марта прошли в рамках реализации направлений деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» и продвижения Государственного университета управления в г. Ош.

В первый день состоялась встреча с деканом факультета Бизнеса и менеджмента Ошского государственного университета Тимуром Исраиловым, профессорско-преподавательским составом и студентами выпускных курсов факультетов ОГУ. Доцент кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента Института маркетинга ГУУ Юлия Шишакова провела мастер-классы «Современные маркетинговые инструменты» для преподавателей и студентов, а директор Центра евразийского сотрудничества Управления международного сотрудничества Динара Садиева представила возможности участия во Всероссийском научно-практическом Турнире «Hi-Tech прорыв» и ежегодной открытой международной олимпиаде «Будущее ЕАЭС» с целью привлечения кыргызских студентов, претендующих на обучение по программам магистратуры в пределах квоты Правительства Российской Федерации. Министерством высшего образования и науки выделены бюджетные места на каждую олимпиаду. Встреча завершилась обширной дискуссией и блоком «вопрос-ответ».

Далее, на площадке Русского дома науки и культуры в Оше прошла встреча с представителями бизнеса, директорами образовательных комплексов, Православной церковно-приходской школы, частных школ. Мероприятие приветственным словом открыл заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике (г. Ош) – директор Русского дома науки и культуры в Оше Дмитрий Аврам. Доцент ГУУ Юлия Шишакова презентовала актуальные модели маркетинга, проиллюстрировав на примере реализованных маркетинговых систем для руководителей предприятий и компаний, заинтересованных в развитии в развитии и продвижении продуктовых и территориальных брендов. Директор Центра евразийского сотрудничества Динара Садиева рассказала о деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет», основных векторах сотрудничества с ЕАЭС, а также представила информацию о возможностях обучения в Государственном университете управления в пределах квоты Правительства Российской Федерации.

12 марта представители ГУУ встретились с директором Русского центра российского общественного фонда «Русский мир» при филиале РГСУ в г. Ош Занфирой Мискичековой, а также с профессорско-преподавательским составом и студентами Кыргызско- Узбекского университета.

С 13 по 15 марта представители ГУУ продолжат работу на научных и культурно-образовательных площадках в г. Бишкек.

