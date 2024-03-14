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Победитель Всероссийского химического турнира школьников определился в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 6 по 11 марта в Новосибирском государственном университете состоялся финал Всероссийского химического турнира школьников (ВХТШ). 13 команд из Воронежа, Кирова, Краснодара, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа соревновались в умении вести научную дискуссию и искать ответы на задачи, не имеющие единственного верного решения. 

По итогам отборочных боев в финал вышли команды «Предел бесконечности» (КОГАОУ ДО ЦДООШ, Киров), «Пиротехники» (Гимназия №1, Новосибирск) «Успешный Успех» (ОЦ «Горностай», Новосибирск) и «Шахматисты» (Президентский физико-математический лицей №239, Санкт-Петербург).

Первое место осталось за командой «Успешный успех». «Пиротехники» взяли серебро турнира, а «Шахматисты» заняли третье место. В личном первенстве лучшим докладчиком признана Виктория Цуканова из Воронежа, лучший оппонент — Дарья Табанакова из Тюмени, лучший рецензент — Всеволод Огородников из Инженерного лицея НГТУ (Новосибирск). Лучшие игроки турнира — Егор Куркин (Инженерный лицей НГТУ) и Олеся Аксёнова (ОЦ «Горностай»).

Для решения открытых задач, которые были опубликованы организаторами заранее, командам нужно было провести самостоятельные теоретические исследования, а затем представить и защитить решения в научной дискуссии. Одна из задач, а именно — про выращивание лактобактерий, была подготовлена партнером турнира — компанией BIOCAD.

Во время подготовки к турниру команды находятся в поиске наилучшего рабочего решения для непростых проблем, создать которое нужно с применением знаний химии. Так, например, участникам предложено изобрести карманный колориметр для определения содержания металлов в питьевой воде, предложить состав для холодной пайки витражей и в домашних условиях создать хроматографическую колонку для выделения как можно большего числа фракций из окрашенных овощных соков, — рассказывают организаторы ВХТШ.

На турнире работу участников оценивало жюри, в которое вошли ученые СО РАН, преподаватели университета, победители различных студенческих научных турниров. Всего за время турнира сыграно 35 научных боев.

Уровень команд, конечно, растет. Часто можно увидеть, что решение делалось на базе института или университета с использованием профессионального высокотехнологичного химического оборудования. Все чаще команды представляют образовательные центры, а кураторы ребят — не только учителя-предметники, но и научные сотрудники. Приятно смотреть, как на место выпускников в команду приходят ученики 8-9 классов. Они уже стараются играть в полную силу, расстраиваются, если не смогли одолеть опытных участников и, надеюсь, мотают на ус. А впереди у них 3-4 года плодотворной турнирной карьеры. Радуют не только решения команд, но и тенденция к использованию тактик ведения научного боя, которые мы щедро закладываем в правила турнира. Мы наконец видим, что участники используют механики, позволяющие уклоняться от вызовов сильных команд, прятать неудачные решения от оппонентов и в целом управлять, казалось бы, случайными ситуациями, — комментирует координатор команд турнира Елена Столярова.

Кроме научной программы, ребят ждали экскурсии в компанию MyGenetics,, Институт неорганической химии СО РАН, прогулка по Академгородку и круглый стол для участников.

Победители получили кубки, медали, книги о химии, настольные игры, канцелярские принадлежности, мерч НГУ, сувенирную продукцию турнира.

Организаторы отмечают, что турнир способствует воспитанию будущих ученых со школьной скамьи. Так, большинство членов жюри являются сотрудниками институтов СО РАН, а когда-то и сами так или иначе участвовали в химических турнирах. В ближайший год-два ожидается множество защит кандидатских степеней среди бывших участников ВХТШ. Студенты, которые 6 лет назад первокурсниками начали играть ВХТШ в НГУ, взрослеют и приближаются к получению кандидатских степеней.

Справка:

Всероссийский химический турнир школьников — это лично-командное состязание школьников 8-11 классов общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях — химических вызовах. Организатором Турнира является Новосибирский государственный университет. Поддержку мероприятию оказывают ИХБФМ СО РАН, ИНХ им. А.В. Николаева, НИОХ им. Н. Н. Ворожцова, ООО «ТД ГраСС», компании Renewal и BIOCAD.

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