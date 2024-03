Победитель Всероссийского химического турнира школьников определился в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 6 по 11 марта в Новосибирском государственном университете состоялся финал Всероссийского химического турнира школьников (ВХТШ). 13 команд из Воронежа, Кирова, Краснодара, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа соревновались в умении вести научную дискуссию и искать ответы на задачи, не имеющие единственного верного решения.

По итогам отборочных боев в финал вышли команды «Предел бесконечности» (КОГАОУ ДО ЦДООШ, Киров), «Пиротехники» (Гимназия №1, Новосибирск) «Успешный Успех» (ОЦ «Горностай», Новосибирск) и «Шахматисты» (Президентский физико-математический лицей №239, Санкт-Петербург).

Первое место осталось за командой «Успешный успех». «Пиротехники» взяли серебро турнира, а «Шахматисты» заняли третье место. В личном первенстве лучшим докладчиком признана Виктория Цуканова из Воронежа, лучший оппонент — Дарья Табанакова из Тюмени, лучший рецензент — Всеволод Огородников из Инженерного лицея НГТУ (Новосибирск). Лучшие игроки турнира — Егор Куркин (Инженерный лицей НГТУ) и Олеся Аксёнова (ОЦ «Горностай»).

Для решения открытых задач, которые были опубликованы организаторами заранее, командам нужно было провести самостоятельные теоретические исследования, а затем представить и защитить решения в научной дискуссии. Одна из задач, а именно — про выращивание лактобактерий, была подготовлена партнером турнира — компанией BIOCAD.

— Во время подготовки к турниру команды находятся в поиске наилучшего рабочего решения для непростых проблем, создать которое нужно с применением знаний химии. Так, например, участникам предложено изобрести карманный колориметр для определения содержания металлов в питьевой воде, предложить состав для холодной пайки витражей и в домашних условиях создать хроматографическую колонку для выделения как можно большего числа фракций из окрашенных овощных соков, — рассказывают организаторы ВХТШ.

На турнире работу участников оценивало жюри, в которое вошли ученые СО РАН, преподаватели университета, победители различных студенческих научных турниров. Всего за время турнира сыграно 35 научных боев.

— Уровень команд, конечно, растет. Часто можно увидеть, что решение делалось на базе института или университета с использованием профессионального высокотехнологичного химического оборудования. Все чаще команды представляют образовательные центры, а кураторы ребят — не только учителя-предметники, но и научные сотрудники. Приятно смотреть, как на место выпускников в команду приходят ученики 8-9 классов. Они уже стараются играть в полную силу, расстраиваются, если не смогли одолеть опытных участников и, надеюсь, мотают на ус. А впереди у них 3-4 года плодотворной турнирной карьеры. Радуют не только решения команд, но и тенденция к использованию тактик ведения научного боя, которые мы щедро закладываем в правила турнира. Мы наконец видим, что участники используют механики, позволяющие уклоняться от вызовов сильных команд, прятать неудачные решения от оппонентов и в целом управлять, казалось бы, случайными ситуациями, — комментирует координатор команд турнира Елена Столярова.

Кроме научной программы, ребят ждали экскурсии в компанию MyGenetics,, Институт неорганической химии СО РАН, прогулка по Академгородку и круглый стол для участников.

Победители получили кубки, медали, книги о химии, настольные игры, канцелярские принадлежности, мерч НГУ, сувенирную продукцию турнира.

Организаторы отмечают, что турнир способствует воспитанию будущих ученых со школьной скамьи. Так, большинство членов жюри являются сотрудниками институтов СО РАН, а когда-то и сами так или иначе участвовали в химических турнирах. В ближайший год-два ожидается множество защит кандидатских степеней среди бывших участников ВХТШ. Студенты, которые 6 лет назад первокурсниками начали играть ВХТШ в НГУ, взрослеют и приближаются к получению кандидатских степеней.

Справка:

Всероссийский химический турнир школьников — это лично-командное состязание школьников 8-11 классов общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях — химических вызовах. Организатором Турнира является Новосибирский государственный университет. Поддержку мероприятию оказывают ИХБФМ СО РАН, ИНХ им. А.В. Николаева, НИОХ им. Н. Н. Ворожцова, ООО «ТД ГраСС», компании Renewal и BIOCAD.

