Новосибирский госуниверситет начинает сотрудничество с кластером высокотехнологичных предприятий «Креономика»

Основным организатором экспозиции выступил Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ, представивший различные решения и проекты в сфере ИИ, реализуемые совместно с компаниями-партнерами.

— Мы хотим не только представить возможности и компетенции, которыми университет располагает уже сегодня, но и сотрудничать с новыми предприятиями, которые работают в различных отраслях. Подписанное соглашение — еще один шаг на этом пути, тем более что в данном случае речь идет не об отдельной компании, а о целом кластере предприятий и организаций, работающих в сфере HiTech, робототехники и инжиниринга, — рассказал и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество Новосибирского государственного университета и компаний, входящих в состав кластера, в вопросах создания и развития роботизированных технологий, использующих в своей работе механизмы и элементы работы искусственного интеллекта, с целью создания комфортной городской среды и безопасности жизнедеятельности, и направленных на повышение качества жизни жителей.

Участники соглашения договорились обмениваться информацией по разработке предложений, а также оказывать друг другу консультационную и другую поддержку.

— В частности, кластер может помочь университету в постановке интересных задач и реализации концепции умного кампуса как демонстрационного центра современных технологий, в совместной реализации проектов в области искусственного интеллекта, роботизации, цифровизации городского хозяйства. Университет со своей стороны готов участвовать в создании совместных технологических решений и продуктов в области ИИ, управления робототехническими комплексами, а также осуществлять подготовку необходимых «Креономике» специалистов, — прокомментировал Александр Люлько.

Он напомнил, что кластер «Креономика» также обладает немалым опытом и компетенциями не только в области робототехники, но и в развитии технологий Smart City. Сотрудники кластера принимали участие в разработке стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030. Данное сотрудничество переросло в инициативу по созданию проекта Smart City на территории второго по величине города страны.

Центр искусственного интеллекта НГУ также специализируется на направлении «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города»).

— Такая схожесть интересов должна стать надежной почвой для сотрудничества, начало которому положено подписанным на выставке соглашением, — подытожил Александр Люлько.

