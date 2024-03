НИУ ВШЭ проведет конференцию работников и обучающихся на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Конференция работников и обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» состоится 19 марта в 75-м павильоне ВДНХ. Это мероприятие соберет представителей университета для обсуждения его ключевых достижений. Конференция — коллегиальный орган управления университетом — проводится не реже одного раза в пять лет. На мероприятии ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов выступит с презентацией основных достижений университета. Будет избран новый состав Ученого совета НИУ ВШЭ — главного органа управления университетом, в котором представлены его основные образовательные и научные подразделения.

«Высшая школа экономики — настоящий университет развития всей России. Мы расположены в четырех городах нашей страны. В 15 регионах Вышка учит студентов в партнерстве с университетами по программе двух дипломов. По всей России запущено более 40 зеркальных лабораторий, с помощью которых Вышка объединяет академическое сообщество страны. Половина студентов, которые учатся в Вышке, — ребята, приехавшие в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь из других регионов, наш онлайн-кампус дает доступ к качественному образованию из любой точки России и мира. От Калининграда и Донбасса до Сахалина и Камчатки наши исследователи и эксперты помогают вузам, городам и целым субъектам повышать свою эффективность, растить лучшие кадры и повышать благосостояние населения. Таким образом, то, что мы проводим ключевое за пять лет событие для университета именно на площадке, которая представляет собой презентацию достижений нашей страны, — вполне логично и закономерно». На конференции НИУ ВШЭ будут представлены все кампусы университета и все категории сотрудников, а также студенты и аспиранты. Делегаты конференции избраны на основе двухуровневой системы. На первом этапе в своих коллективах сотрудники выбрали делегатов для участия в конференциях укрупненных групп подразделений. К полномочиям этих конференций, в свою очередь, относится избрание делегатов на конференцию университета, в которой в итоге примут участие более 800 делегатов. Эта система обеспечивает возможность каждому сотруднику быть причастным к такому важному событию. Большая часть делегатов, а именно 75%, будет представлена научно-педагогическими работниками. Оставшуюся часть делегатов будут составлять студенты и аспиранты, а также представители административно-управленческого и вспомогательного персонала.

