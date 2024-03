Молодёжное братство: участники ВФМ-2024 поделились впечатлениями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Всемирный фестиваль молодёжи завершился. И все без исключения участники получили массу незабываемых эмоций, интересных знакомств и полезных открытий. Иностранные гости масштабного форума поделились своими впечатлениями. Среди них были и студенты Политеха.

Для студента магистратуры в области электроэнергетики в СПбПУ Ритураджа Бортхакура пространство университета открыло новые возможности: Я очень рад, что мне удалось посетить Всемирный фестиваль молодёжи. Это замечательная возможность для меня познакомиться со множеством высокопоставленных иностранных личностей. Здесь я завёл много новых друзей и поделился своими знаниями, что помогло мне лучше понять различные культуры людей со всего мира .

Аспирантка ИПМЭиТ из Китая Шауя Цзигээр во время фестиваля участвовала в лекциях, которые проводили авторитетные эксперты из России и мира: Мне очень понравились лекции по финансам и социальным вопросам. Кроме того, я приняла участие в ряде культурных мероприятий с участниками из разных уголков России, Азии и Африки, что дало мне возможность тесно пообщаться с культурами разных регионов России и разных мировых культур .

Аслия Тобурова из Таджикистана постаралась посетить как можно больше активностей фестиваля: Привет из солнечного Таджикистана. Я хотела бы поделиться своими впечатлениями о потрясающем Всемирном фестивале молодежи. Я восхищена гостеприимством людей и организацией мероприятия до мельчайших деталей. Это действительно приятно. Фестиваль настолько насыщенный, что я старалась успеть посетить как можно больше мероприятий .

Наглаа Фатхи Литу из Египта. Она — глобальный посол молодёжи Египта в Организации Объединенных Наций: Я приятно удивлена русским народом, волонтёрами фестиваля, самой организацией и тем, что Россия даёт голосу молодежи звучать по всему миру. Я посетила стратегическую сессию Российско-Африканского сетевого университета. Здесь обсуждались грандиозные перспективы сотрудничества между Россией, Египтом и другими африканскими странами. Я счастлива быть здесь и вижу ценность сотрудничества русской и египетской культуры, а также необходимость вступления египетских университетов и организаций в консорциум. Мы приняли участие в игре «Инженерный фьюжн» — это было образовательно и увлекательно. Я ближе познакомилась с Политехом и в восторге от возможностей, которые открывает этот интернациональный университет. Так как я являюсь глобальным послом молодежи Египта в ООН, то вернувшись к себе на родину, сделаю так, чтобы как можно больше людей узнали о Политехническом университете и смогли попробовать поступить сюда .

Пелина Гората Пинаеманг родом из Ботсваны. Фестиваль стал для неё настоящим праздником: Для меня большим открытием стал Политехнический университет — это университет мечты, где доступны стипендии для магистерских и аспирантских программ, включая направление количественных финансов. Я верю, что, когда вернусь в свою страну, смогу поделиться опытом с другими молодыми людьми и помочь им претендовать на эти стипендии. Кроме того, я надеюсь получить стипендию от министерства образования .

