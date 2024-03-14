«Мой Политех»: Максим Фролов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск программы «Мой Политех», которая приурочена к 125-летнему юбилею СПбПУ. Директора институтов нашего университета рассказывают об обширной деятельности и наиболее важных разработках, о направлениях подготовки высокопрофессиональных специалистов, их трудоустройстве и многом другом.
Герой шестой программы Максим Фролов — директор Физико-механического института.
- Каких специалистов готовит сегодня ФизМех?
- Какие фундаментальные исследования ФизМеха влияют на нашу жизнь?
- Как современные технологии помогают учёным института?
- Чем выпускники ФизМеха помогают родному вузу?
- И почему Максим Фролов не представляет жизнь без любимого «Зенита»?
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