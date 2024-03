Минэкономразвития: Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направления экономики составил 31,5%. Министр экономического развития России Максим Решетников представил доклад на пленарной сессии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» отраслевого дня ИИ на выставке «Россия». Ее модератором выступил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что искусственный интеллект становится ключевой технологией, с его развитием неразрывно связано повышение эффективности во всех сферах деятельности. Благодаря ИИ становится возможен переход от экономики дефицита к экономике изобилия. В связке с другими технологиями ИИ способен снизить стоимость очень многих товаров, уменьшив затраты на их производство», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Глава Минэкономразвития России, в частности, отметил, что дефицит кадров, конкуренция за них, рост зарплат – одни из ключевых вызов в экономике в ближайшее время. Решить их помогает искусственный интеллект, который за счет оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции позволяет влиять на производительность труда. Для становления индустрии ИИ в целом Правительством сформирована национальная стратегия развития ИИ до 2030 года.

«Главное сейчас: сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности – это задача Правительства. Поддерживать работу с ИИ среди бизнеса, который использует технологию, помогут общесистемные меры по снятию нормативных ограничений, использованию экспериментальных правовых режимов, наращиванию кадрового резерва», – подчеркнул Максим Решетников.

По его словам, нужно создавать необходимые стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. Параллельно важно развивать фундаментальную науку, считаем Максим Решетников: методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей, оптимизацию вычислений.

«Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», – акцентировал министр.

В соответствии с национальной стратегией развития ИИ к 2030 году внедрение ИИ даст прирост ВВП на 11,2 трлн рублей, а инвестиции бизнеса и государства в ИИ увеличатся со 120 до 850 млрд рублей в год. При этом активно внедрять ИИ будет до 95% приоритетных отраслей.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, в свою очередь, рассказал о сферах искусственного интеллекта, которые уже находятся в достаточной степени зрелости. По его словам, это в том числе безопасный подход, здравоохранение, анализ геоданных.

«Большое направление – здравоохранение. 2/3 регионов активно внедряют технологии распознавания медицинских изображений. Более чем в половине колл-центров используются голосовые роботы, распознавание голоса. Они отвечают на вопросы, записывают к врачу, в МФЦ. Огромная работа проводится по внедрению технологии ИИ для анализа геоданных. Это снимки дистанционного зондирования, материалы аэрофотосъемки, которые позволяют смотреть места незаконной вырубки лесов, отслеживать потенциальные технологические и экологические проблемы», – отметил Максут Шадаев

Он также пояснил, что большой потенциал до 2030 года использования ИИ – Госуслуги.

«Наша цель, чтобы человек в принципе работы забыл про заявления, регламенты, формы. Чтобы он, общаясь с роботом или колонкой, или в мессенджере, сказал, что ему нужно, ответил на вопросы, а заявление сформировалось и ушло», – подчеркнул Максут Шадаев.

