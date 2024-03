Материалы к заседанию Правительства 15 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации„»

Законопроект подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики.

2. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года №418 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)

Проект постановления направлен на совершенствование механизма организации картографической деятельности, использования геоинформационных технологий, геоинформационных систем и геоинформационных средств.

3. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление закупки автомобилей в целях оказания безвозмездной технической помощи Донецкой Народной Республике

Проект распоряжения направлен на решение транспортных задач в рамках гуманитарных миссий.

4. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции»

Законопроект направлен на осуществление двустороннего российско-китайского сотрудничества в области создания и использования Международной научной лунной станции и подготовки научных сотрудников и специалистов для реализации научно-исследовательских работ.

5. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219

Проектом постановления Минприроды России наделяется полномочием по установлению правил использования лесов для осуществления изыскательской деятельности.

6. О внесении изменений в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» на 2024 год

7. О выделении Минсельхозу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях проведения государственных закупочных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей

Распоряжение направлено на увеличение объёма запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

8. О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 субъектам Российской Федерации.

9. О предоставлении в 2024 году из федерального бюджета бюджету Херсонской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Херсонской области

Проект распоряжения направлен на обеспечение первоочередных и социально значимых обязательств региона в первом полугодии 2024 года.

10. Об итогах реализации Федеральной адресной инвестиционной программы и работы по снижению объёма незавершённого строительства в 2023 году

Проведён анализ реализации в 2023 году Федеральной адресной инвестиционной программы в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета.

Москва,

14 марта 2024 года

