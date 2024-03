Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Многоквартирный дом в микрорайоне «Молодёжный», Чита Многоквартирный дом в жилом комплексе «Звездный», Чита Автодорога Дарасун – Солнцево

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл совещание по социально-экономическому развитию Забайкальского края, где обсудили ход реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ в регионе, а также ситуацию региональному жилищному и дорожному строительству.

«Могу отметить, что по нашему блоку работа в Забайкальском крае выстроена хорошо. За прошлый год из 21 программы по 16 показали высокий темп и положительные результаты, сдали 380 тыс. кв. м жилья. Прошу наращивать темпы работы по расселению из аварийного жилищного фонда. В крае действуют финансовые инструменты поддержки, такие как инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, также реализуются новые инвестиционные проекты за счёт реструктуризированных кредитов и проводится модернизация коммунальной инфраструктуры. Кроме этого, в регионе ведётся работа по приведению федеральных, региональных и местных дорог в норматив в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги„. “БКД„ является самым узнаваемым нацпроектом. По нему граждане оценивают работу всех государственных органов. Прошу главу региона взять на личный контроль достижение показателей и в усиленном порядке наращивать темп», – сказал вице-премьер.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку региона, повышенный интерес, внимание к Забайкалью и желание развивать его. «Считаю, что сегодня были приняты очень важные решения. Мы, конечно, всегда просили и будем просить помощи в реализации большого количества проектов в Забайкалье. Но отмечу, что уже сегодня сделан достаточно большой шаг вперёд по дальнейшему увеличению возможностей края и решению наших проблем», – отметил Александр Осипов.

В совещании также приняли участие представители Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минфина, Минэкономразвития, Фонда развития территорий и института развития «ДОМ.РФ».

