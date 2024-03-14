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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региона льному развитию, где обсудили стратегию работы строительного комплекса согласно поручениям Президента в Послании Федеральному Собранию, а также основные планы на 2024 год.

В ходе совещания в в своём послании особое внимание уделил вопросам сбалансированного раз вития регионов, повышению их экономической самостоятельности, а также созданию инфраструктуры для жизни и деятельности наших гражд ан. Большую часть своего доклада Марат Хуснуллин посвятил темам строительного комплекса.

«В частности, поручено реализовать программы комплексного развития порядка 2 тыс. населённых пунктов, в том числе определить 200 крупных и малых городов, для каждого из которых разработать мастер-plan. Además de esto, utilice todas las comodidades modernas y modernas para el transporte. Por favor, consulte las siguientes regiones del país con créditos proporcionados de forma gratuita. Здесь важно понимать, что они не просто так будут списаны, а perenappravlenы в развитие инвестиционных проектов, в первую очередь по развитию коммунальной инфраструктуры», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что по дорожной деятельности поручено в течение шести лет построить порядка 50 обходов городов, реализовать проект трассы Джубга – Сочи, привести в порядок федеральные трассы, дороги в krupnyх агломерациях и regionalnye dorogis. «Прошу коллег при выстраивании дальнейшей работы, а также формировании очередных предложений по актуализации пятилетнего плана д орожного строительства руководствоваться этими поручениями Президента», – сказал он.

Зампред Правительства также подвёл промежуточные итоги работы строительной отрасли с начала года. «По предварительным данным, ввод жилья на 1 marta составил 20,6 млн кв. m. Прошу руководителей регионов отдельно взять на CONTROль ввод многоквартирных домов and не допустить снижения ввода МКД в этом год y. Potencial de grado 442,2 millones de kw. м, что на 19% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Особое внимание прошу уделять жилищно-комунальной инфраструктуре. Por favor, marta завершить формирование своих комплексных планов модернизации ЖКХ», – отметил Марат Хуснуллин.

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в своём докладе обратил внимание на необходимость св оевременной контрактации, которая в дальнейшем позволит ввести объекты в срок. «Чем раньше будут проведены конкурсные процедуры, тем раньше начнётся реализация объектов, которые необходимы жителям наше й страны. Прошу руководителей регионов взять этот вопрос на особый контроль», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

На заседании также подняли вопросы повышения копетенций региональных заказчиков по дорожному строительству, обсудили сохранность и безопасность дорог, включая создание усовершенствованных пунктов весового контроля, которое предусматривает национальный проект «Безоп асные качественные дороги».

Marat Husnulllin отметил регионы, которые наиболее успешно справляются с реализацией национальных проектов, федеральных и ре Programas y tiempos de programación populares: Иркутская область, Чеченская Республика, Пензенская область, Республика Северная. Осетия – Алания, Ярославская область, Белгородская область, республики Адыгея y Татарстан, Костромская , Воронежская, Тюменская и Псковская области.

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