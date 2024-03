Итоги конкурса грантов на выполнение НИР в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

№ п/п ФИО соискателей Решение по заявке

1 Аблязов Т. Х. Заявка поддержана

2 Абросимова А. А. Заявка поддержана

3 Бакусов П. А. Заявка не поддержана

4 Баруздин Р. Э. Заявка не поддержана

5 Бергман А. В. Заявка не поддержана

6 Бояринцев А. В. Заявка не поддержана

7 Волков А. В. Заявка не поддержана

8 Воробьёв С. А. Заявка поддержана

9 Глуханов А. С. Заявка не поддержана

10 Глухова А. В. Заявка поддержана

11 Голов Е. В. Заявка поддержана

12 Граевский И. С. Заявка не поддержана

13 Гришина А. Н. Заявка поддержана

14 Денисова А. Д. Заявка не поддержана

15 Добромиров В. Н., Мейке У. Н. Заявка поддержана

16 Дьячкова О. Н. Заявка не поддержана

17 Евсиков И. А. Заявка не поддержана

18 Жаворонков М. И. Заявка поддержана

19 Зазыкин А. В. Заявка поддержана

20 Какунец К. В. Заявка не поддержана

21 Квашук А. В. Заявка поддержана

22 Керимова Н. А. Заявка не поддержана

23 Колесова М. А. Заявка поддержана

24 Коршунова Е. М. Заявка не поддержана

25 Литвин Р. А. Заявка поддержана

26 Магдина Е. Р. Заявка поддержана

27 Марусин А. В. Заявка не поддержана

28 Мухаррямов И. Р. Заявка не поддержана

29 Нам Г. Е. Заявка поддержана

30 Наместников А. М. Заявка поддержана

31 Никулин А. Н. Заявка не поддержана

32 Новиков В. И. Заявка поддержана

33 Пастух О. А. Заявка не поддержана

34 Песляк О. А. Заявка не поддержана

35 Прутчиков И. О. Заявка не поддержана

36 Пушкарёв А .Е. Заявка поддержана

37 Репин С. В. Заявка поддержана

38 Семенов А. А. Заявка поддержана

39 Субботина Н. А. Заявка поддержана

40 Супранович В. М. Заявка не поддержана

41 Телятникова А. М., Федоров С. В. Заявка поддержана

42 Тётушкин С. С. Заявка поддержана

43 Тилинин Ю. И. Заявка не поддержана

44 Фёдоров О. П. Заявка не поддержана

45 Цветков Ю. А. Заявка поддержана

46 Цыгановкин В. Заявка не поддержана

47 Черняев И. О. Заявка поддержана

48 Яркова О. Н. Заявка поддержана

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI