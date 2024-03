ГУУ и РД МНТС подписали договор о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 марта 2024 года состоялась встреча руководства Государственного университета управления и Российского дома международного научно-технического сотрудничества (РД МНТС).

Со стороны ГУУ во встрече приняли участие ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина и директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов. Со стороны РД МНТС генеральный директор Дмитрий Протасовский, заместитель генерального директора Сергей Касьянов и советник генерального директора Дмитрий Литошенко.

Российский дом международного научно-технического сотрудничества – это негосударственный институт развития, отвечающий за координацию и взаимодействие с зарубежными субъектами экономической деятельности в сфере международного научно-технического сотрудничества. РД МНТС был учреждён по поручению Правительства Российской Федерации в 1992 году. За годы деятельности им было организовано более 150 международных научно-технических форумов, значительное количество инвестиционных проектов в различных областях международного научно-технического сотрудничества, трансфера технологий.

Главным итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве. В настоящее время находятся в работе три основных проекта:

— Создание региональных кластеров беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов;

— Дронирование (организация инфраструктуры беспилотников) Рязанской области;

— Реализация образовательных проектов по подготовке обучающихся из дружественных стран-партнёров РД МНТС.

Кроме того, обсуждались различные перспективы и возможности для дальнейшего расширения сотрудничества на самых разных уровнях, таких как создание консорциума с Национальным университетом Лаоса или дронирование других регионов России, помимо Рязанской области.

Коллегами из РД МНТС было поддержано предложение Марии Карелиной о создании Центра искусственного интеллекта совместно с Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом, Владимирским государственным университетом и другими партнёрами. Магистральным направлением работы Центра станет цифровая промышленность.

Генеральный директор РД МНТС Дмитрий Протасовский рассказал о планах проведения недели Вьетнама и недели Китая в России, а также недели России во Вьетнаме. Ректор ГУУ Владимир Строев получил приглашение принять участие в этих мероприятиях с целью налаживания международных связей. Ректор отметил, что Вьетнам сейчас является одним из приоритетных направлением для сотрудничества, как в области образования, так и в сфере промышленности, строительства и развития инфраструктуры. Владимир Витальевич рассказал гостям, что недавно наша вьетнамская студентка встречалась с Президентом России Владимиром Путиным в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Государственный университет управления проявил интерес к участию в проекте РД МНТС «Русское наследие», который представляет собой трёхлетние образовательные программы для иностранных граждан в различных странах. В рамках программ слушатели изучают историю и культуру России, русский язык и другие дисциплины по различным отраслям знаний, помогающие учащимся в выборе профильных российских вузов для продолжения обучения.

