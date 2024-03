В Правительстве прошло совещание по подготовке к проведению II Всероссийских спортивных игр Александра Невского

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросам подготовки к проведению II Всероссийских спортивных игр Александра Невского

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросам подготовки к проведению II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. В нём приняли участие заместитель Министра спорта Одес Байсултанов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта РПЦ Дмитрий Петровский и другие представители Минспорта, органов власти Нижегородской области и Русской православной церкви.

На совещании обсудили ход подготовки к предстоящим соревнованиям, программу форума, а также вопросы организации культурной, экскурсионной и выставочной программ Игр.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Игры станут ещё одним подтверждением того, что Россия развивает и поддерживает проведение международных соревнований различных форматов. По его словам, II Игры Александра Невского станут отличной площадкой для демонстрации мастерства и силы духа. Он также добавил, что воспитание подрастающего поколения в духе наших традиций и ценностей неразрывно связано с физическим и духовным развитием гармоничного человека.

Глеб Никитин отметил, что правительством региона подготовлено положение об Играх, планируется увеличение количества участников, есть предложения по видам спорта.

«Приложим все силы, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне. Для этого у нас есть всё необходимое, а главное – большой опыт по проведению масштабных мероприятий, в том числе и спортивных. Конечно, свою роль здесь играет и то, что память о выдающемся полководце – святом благоверном князе Александре Невском для нас особенно важна, ведь именно на Нижегородской земле, в Городце, он завершил свой земной путь. Мы рассматриваем эту возможность как ещё один шанс для напоминания о нём, укрепления духовных ценностей в обществе, особенно среди молодёжи, подростков», – сказал он.

Также губернатор сообщил, что подготовлен проект деловой программы форума «Вера и спорт».

Игры пройдут 10–16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде. В рамках соревнований также состоится Всероссийский форум «Вера и спорт», объединяющий научные, образовательные, информационные и культурные мероприятия для участников и гостей Игр. Организаторы соревнований – Минспорт, Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви и правительство Нижегородской области.

Спортивная часть предполагает проведение соревнований по пяти видам спорта (баскетбол, самбо, футбол, шахматы, настольный теннис) и соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Дополнительная программа Игр включает соревнования по фиджитал-футболу и онлайн-турниру по шахматам.

По итогам обсуждений был дан ряд поручений. В частности, Минспорту, правительству Нижегородской области совместно с заинтересованными ФОИВ, организациями, Патриаршей комиссией по вопросам физкультуры и спорта РПЦ образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия, утвердить его состав.

Кроме того, совместно с заинтересованными ФОИВ правительству Нижегородской области поручено разработать волонтёрскую программу Игр и форума «Вера и спорт», программу поддержки команд.

Первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского состоялись в сентябре 2023 года в Кемерове. В них приняли участие 560 человек из 36 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В ходе соревнований было разыграно 22 комплекта наград в 4 видах спорта (футбол, баскетбол, шахматы, самбо) и выполнении нормативов ГТО.

В работе Всероссийского форума «Вера и спорт» приняли участие более 1,2 тысячи человек. Деловая программа форума включала 14 секций и дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности.

