Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

10 апреля 2024 года в Государственном университете управления пройдет Международная научная конференция «Семья в современном российском социуме». Мероприятие приурочено к Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

К участию приглашаются ведущие отечественные и зарубежные ученые и практики, научно-педагогические работники, соискатели ученой степени, аспиранты, магистранты, студенты. Возможно как очное, так и дистанционное участие.

В рамках конференции будут работать следующие секции:

Роль отца в формировании лидерских качеств человека.

Ценности семьи и брака в сознании современной молодежи.

Семья нетипичного ребенка.

Семья в развитии человеческого капитала страны.

Формирование и развитие современной государственной семейной политики в России.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ.

Участие в конференции бесплатное.

Заявки принимаются по ссылке до 18:00 (мск) 04.04.2024 г. включительно.

Статьи в формате MS Word прикрепляются во время прохождения электронной регистрации.

К публикации принимаются не более трех работы от одного участника.

С подробной информацией об участии, и требованиями к оформлению статей конференции можно ознакомиться в информационном письме.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI