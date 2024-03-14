В ГУУ обсудят роль семьи в современном обществе

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
10 апреля 2024 года в Государственном университете управления пройдет Международная научная конференция «Семья в современном российском социуме». Мероприятие приурочено к Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
К участию приглашаются ведущие отечественные и зарубежные ученые и практики, научно-педагогические работники, соискатели ученой степени, аспиранты, магистранты, студенты. Возможно как очное, так и дистанционное участие.
В рамках конференции будут работать следующие секции:
- Роль отца в формировании лидерских качеств человека.
- Ценности семьи и брака в сознании современной молодежи.
- Семья нетипичного ребенка.
- Семья в развитии человеческого капитала страны.
- Формирование и развитие современной государственной семейной политики в России.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ.
Участие в конференции бесплатное.
Заявки принимаются по ссылке до 18:00 (мск) 04.04.2024 г. включительно.
Статьи в формате MS Word прикрепляются во время прохождения электронной регистрации.
К публикации принимаются не более трех работы от одного участника.
С подробной информацией об участии, и требованиями к оформлению статей конференции можно ознакомиться в информационном письме.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 10.04.2024
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