Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

13 марта на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел День искусственного интеллекта. НИУ ВШЭ — один из ведущих отечественных исследовательских и образовательных центров в сфере ИИ — принял участие в этом событии. Исследователи университета выступили в экспертных дискуссиях. Кроме того, проректор Вышки Сергей Рощин подписал Декларацию об ответственной разработке и использовании больших генеративных моделей.

День ИИ открылся пленарным заседанием «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». «Президент Владимир Путин уделил особое внимание применению искусственного интеллекта в недавнем послании Федеральному Собранию. Среди задач — формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, обеспечение роста вычислительных мощностей суперкомпьютеров в 10 раз, дополнительная поддержка компаний, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, разрабатывают программное обеспечение. Все они будут решаться в рамках нового национального проекта “Экономика данных”, который планируется запустить с 2025 года», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в начале дискуссии. Он также добавил, что в феврале этого года глава государства утвердил обновленную национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Ее реализация позволит к 2030 году получить эффект 11,2 трлн рублей для экономики России, а также в два раза увеличить число российских ученых, которые публикуются на конференциях А*. В рамках нацстратегии планируется увеличить число выпускников вузов по прикладным программам в сфере ИИ до 15,5 тысячи человек ежегодно. Также до 85% всех занятых в экономике граждан будут иметь навыки использования искусственного интеллекта.

На пленарной сессии также выступили министр экономического развития Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, директор по цифровым технологиям ПАО «СИБУР Холдинг» Алиса Мельникова, гендиректор AIRI Иван Оселедец и призер хакатона по ИИ Егор Богданов. В завершение пленарной сессии ряд компаний и вузов подписали Декларацию об ответственной разработке и использовании больших генеративных моделей. Документ был подписан через сервис «Госключ». От НИУ ВШЭ в церемонии принял участие проректор Сергей Рощин.

В беседе с новостной службой «Вышка.Главное» Сергей Рощин подчеркнул, что Высшая школа экономики — университет, где образование сочетается с исследованиями. Универсальность позволяет вести многопредметную экспертизу с высоким уровнем компетентности. «Что еще важно — за этим идет большая армия самых лучших молодых студентов и абитуриентов, которые участвуют в разработке различных продуктов и сервисов, связанных с использованием искусственного интеллекта. Мы открываем как магистерские программы более целевой направленности в сфере использования ИИ в различных областях, так и различные специализации и просто внедряем умение использовать искусственный интеллект в образовании и исследованиях. И в этом наше конкурентное преимущество и задача университета», — подытожил проректор.

По словам директора Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук, руководителя Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексея Масютина, Вышка располагает конкурентным преимуществом в разработке ИИ благодаря широкому кругу работ ученых университета, глубокой экспертизе по многим научным дисциплинам. Это позволяет получить интересные и востребованные решения для финтеха, IT-отрасли, телекоммуникаций и других секторов экономики. У Вышки также широкий круг индустриальных партнеров. Алексей Масютин поделился с «Вышкой.Главное» некоторыми планами. В ближайшее время Институт искусственного интеллекта и цифровых наук предполагает, в частности, разработать инструменты, которые помогут преподавателям и студентам в дизайне учебного процесса с помощью генеративных моделей, а также применить их в медицине. В Вышке есть сильная группа по биоинформатике, факультет биологии и биотехнологии — планируется при поддержке специалистов-биологов обучить генеративные модели созданию жизнеспособных молекул.

Центр ИИ НИУ ВШЭ представил на выставке ИИ-решений платформу предиктивной маркетинговой аналитики, разработанную в интересах АО «Новое сервисное бюро». На основе методов машинного обучения сервис прогнозирует спрос, вероятность заезда в отель после совершения бронирования, оценивает чувствительность спроса к ценам, оцифровывает маркетинг и расчет стоимости привлечения клиента. Прогноз строится на основе данных о погоде, интернет-трафике, медиа и исторических данных. Решение уже внедрено партнером Центра ИИ в шести отелях в Республике Карелия, Ленинградской области (отели «Точка на карте», «Дача Винтера», «Игора»). Благодаря этому отмечается, например, снижение отмен за счет выявления и управления значимыми факторами, влияющими на вероятность заезда, на 3 п.п. Платформа является российским аналогом предиктивных систем, ушедших с российского рынка, и имеет перспективы масштабирования в сфере гостеприимства. Платформа вошла в топ-1000 Форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени — 2024».

Ученые Вышки также приняли участие в экспертных дискуссиях в рамках Дня ИИ. В одной из секций Ted Talks «Об ИИ простыми словами» доклад «Искусственный интеллект и генетический компьютер» представила заведующая Международной лабораторией биоинформатики Института искусственного интеллекта и цифровых наук Мария Попцова. Она, в частности, отметила, что многие тяжелые болезни, в том числе рак, вызваны поражениями генома, когда возникают новые связи между его слоями и поврежденная клетка бесконечно делится и становится бессмертной, обманывая иммунную систему организма, чтобы ее не распознали. Это все закодировано, и задача ученых — понять программы, их код, чтобы их изменять, чтобы эффективнее лечить заболевания. «Задача лаборатории — разработать цифровой двойник клетки, на котором можно тестировать гипотезу и разработанные лекарства, понимать, как они меняют сигналы генома. Мы продолжаем над этим работать», — отметила Мария Попцова.

Доцент департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Сергей Давыдов, выступая в рамках дискуссии «Искусственный интеллект в образовании», подчеркнул: искусственный интеллект активно применяют и педагоги, и учащиеся. Наиболее полезными направлениями его использования в образовании он назвал индивидуализацию обучения, вовлечение учащихся в образовательный процесс, что помогает повышать эффективность учебы. Генеративные технологии позволяют преподавателям снизить бюрократическую нагрузку при подготовке методических материалов и отчетности, сосредоточиться на творческой части образовательного процесса и взаимодействии с учащимися. Применение ИИ в образовательных организациях дает возможность обнаружить тонкие места в образовательном процессе, оптимизировать систему обучения и, спустившись на индивидуальный уровень, помочь учащимся и преподавателям. Наконец, искусственный интеллект также облегчает дистанционное прохождение экзаменов и позволяет желающим получить образование учиться в удобное для них время из любой точки мира.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI