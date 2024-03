Ведомости: Галина Сорокина о том, почему все больше людей открывают собственное дело

Source: MIL-OSI Russian Language News

По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2023 г. количество самозанятых в России превысило 9 млн человек. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 37%. «Ведомости. Капитал» разобрался, с чем связан такой всплеск деловой активности россиян.

Как отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, популярность режима объясняется доступностью регистрации и простотой ведения дела. Кроме того, самозанятость – один из самых удобных способов стартовать в бизнесе, попробовать себя в качестве предпринимателя, считает она. «Также самозанятые могут воспользоваться самыми разными мерами поддержки: льготным кредитованием, имущественной поддержкой, бесплатными обучающими программами, помощью в выходе на маркетплейсы, продвижением в социальных сетях, участием во всероссийских выставках. При этом господдержка позволяет создавать условия, благодаря которым самозанятые развивают свое дело и переходят в полноценное предпринимательство: оформляют ИП или ООО, создают рабочие места, масштабируются», – подчеркнула замминистра.

Пять лет назад специальный налоговый режим стартовал в качестве эксперимента в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Постепенно режим самозанятости стал доступен для жителей всей России. По данным ФНС, сейчас число самозанятых растет во всех регионах страны.

Режим самозанятого не предполагает найма сотрудников, перепродажи товаров, получения лицензий, постоянной работы в интересах других лиц. Статус самозанятого ограничивает годовой доход суммой в 2,4 млн руб. и подходит для небольшого бизнеса.

По словам профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галины Сорокиной, изначально эксперимент задумывался для того, чтобы вывести из тени доходы граждан, полученные от популярных услуг – сдачи в аренду квартир, консалтинговой и репетиторской деятельности и т. д. «Эксперимент показывает положительные результаты, позволив многим людям, которые занимаются собственным малым бизнесом, официально получать доход, не опасаясь обвинений в неуплате налогов», – отметила эксперт.

