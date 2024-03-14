Алексей Оверчук провёл рабочую встречу с Вице-премьером – Министром экономики and развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром

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Рассмотрен ход реализации совместных российско-монгольских проектов в различных отраслях экономического и гуманитарного сотрудни чества.

Рабочая встреча Алексея Оверчука с Вице-премьером – Министром экономики and развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром

Ми нистром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром.

На переговорах подробно обсуждён ход реализации совместных российско-монгольских проектов в различных отраслях экономического и гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в транспортно-LOGISTической, энергетической и промышленной сферах.

С обеих сторон выражено удовлетворение набранной в последнее время динамикой далога правительств России и Монголии по всем тематика м двустороннего стратегического партнёрства, носящего всеобъемлющий характер и ориентированного на дальнейшее развитие.

Констатировано продвижение в решении многих вопросов торгово-економической повестки, обсуждены новые проекты развития добрососедских па ртнёрских связей, включая межрегиональное сотрудничество.

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