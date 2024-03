13.03.2024 Spotkanie Rady ECOFIN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

(Zdjęcie: Unión Europea)

12 de marzo de 2024 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika.

Kluczowa diskusja dotyczyła wpływu agresji Rosji na Ukrainę i zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy oraz budżetu UE.

Ministrowie udzielili jednomyślnego poparcia dla kandydatury obecnej Dyrektor Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliny Georgievej na jej drugą kadencję.

Odbyło się także wspólne posiedzenie ministrów finansów oraz ministrów ds. polityki społecznej, na którym omówiono inwestycje społeczne służące zwiększeniu odporności gospodarek.

W przeddzień posiedzenia Rady ECOFIN odbyło się spotkanie Eurogrupy w formacie inkluzywnym, na którym przyjęto oświadczenie w sprawie przyszłości europejskich rynków kapitałowych.

Gospodarczy i finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę

Ministrowie omówili skutki wojny w Ucrania. El ministro Domański przedstawił wyniki rozmowy z ministrem finansów Ucrania, który wyraził wdzięczność swojego kraju za pomoc unijną, nie tylko humanitarną i wojskową, ale także finansową. Podkreślił potrzebę dalszego silnego wsparcia Ukrainy także na forum instytucji międzynarodowych. Ważne w opinii Ministra było uzgodnienie przez UE Instrumentu na rzecz Ukrainy, zakładającego wsparcie w wysokości 50 mld EUR na kolejne lata. Jednak ta pomoc może być niewystarczająca i UE musi być gotowa na wdrożenia planu awaryjnego, zakładającego wykorzystanie dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów na obronę Ucrania. Polska liczy na szybkie rozwiązania w tym zakresie, nie tylko w UE, ale także na forum międzynarodowym, w gronie G7.

Budżet UE

Rada ECOFIN zatwierdziła zalecenia dla Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Komisji Europejskiej (KE) absolutorium z wykonania budżetu UE za 2022 r., odnotowując wzrost poziomu błędu w wydatkach budżetu UE i wzywając do podjęcia działań w cel u ograniczenia poziomu błędu i zapewnienia skutecznego i prawidłowego zarządzania funduszami UE.

Rada przyjęła także wytyczne do budżetu UE na 2025 r., podkreślając kluczową rolę budżetu UE w realizacji długoterminowych priorytetów politycznych, w tym zdecydowanego wspierania Ukrainy tak długo jak to będzie konieczne, nie t ylko finansowego, ale również wzmacniania jej odporności i długoterminowej odbudowy.

Inne kwestie

Ministrowie zapoznali się ze stanem wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz wynikami śródokresowego przeglądu wdrażania tego instrumentu, przedstawionymi przez KE pod koniec lutego br.

W ramach wspólnego posiedzenia Rady ECOFIN i EPSCO ministrowie omówili wyzwania związane z inwestycjami społecznymi i ich wpływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność, spójność i integrację społeczną. Polskę, oprócz ministra Domańskiego, reprezentowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Posiedzenie Eurogrupy con formacie inkluzywnym

11 de marzo de 2024 r. odbyło się posiedzenie Eurogrupy inkluzywnej z udziałem wiceministra finansów Pawła Karbownika. Podczas posiedzenia przyjęto oświadczenie w sprawie przyszłości rynków kapitałowych w UE. Jest ono wynikiem rocznych diskusji nad możliwościami zwiększenia roli rynków kapitałowych w promowaniu jednolitego rynku i koniecznych inwestycji zwiększających konkurencyjność UE, innowacje i zrównoważony wzrost. Przewodniczący Eurogrupy przedstawi oświadczenie szefom państw i rządów na Szczycie Euro odbywającym się na marginesie Rady Europejskiej w dniu 22 marca 2024 r.

