13.03.2024 KAS zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

12 de marzo de 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Finansów.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Zawiera również regulacje dotyczące wzmocnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Confliktowe mineraly”

„Konfliktowe mineraly” to cyna, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka (niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, na których zarządza nie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją).

Unijni importerzy takich surowców mają obowiązek dochować należytej staranności w łańcuchu dostaw. Obowiązki obejmują m.in. weryfikowanie i dokumentowanie pochodzenia importowanych surowców oraz poddawanie się audytowi niezależnego podmiotu. Ich celem jest zapobieganie negatywnym skutkom związanym z pozyskiwaniem takich surowców. Więcej informacji na ten temat pod linkiem: Konfliktowe minerały.

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy zadania związane z wykonywaniem kontroli ex post wobec importów na terytorium Polski będą przypisane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt ustawy określa procedurę wykonywania kontroli ex post w odniesieniu do unijnych importów „konfliktowych minerałów”, jak i moment wszczęcia takiej kontroli. Z chwilą doręczenia kontrolowanej firmie (importerowi) upoważnienia do kontroli, będzie ona otrzymywała także wezwanie do przedłożenia dokumentów, które potwierdzają spełnienie obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Zawarte w ustawie rozwiązania przyczynią się do większej przejrzystości finansowej transakcji dotyczących „minerałów konfliktowych”.

Transgraniczne przepływy środków pieniężnych

Obecnie kwestie dotyczące przepływu środków pieniężnych reguluje m.in. ustawa prawo dewizowe oraz ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów tych ustaw do przepisów unijnego rozporządzenia, które kompleksowo reguluje kwestie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej.

Ponadto, zgodnie z przyjętym projektem ustawy zadania związane m.in. z kontrolą deklaracji środków pieniężnych przewożonych przez osoby fizyczne, obowiązkiem ujawniania środków pieniężnych w transporcie, weryfikacją deklaracji, czy sporządzania deklaracji z urzędu oraz przekazywaniem informa cji jednostce analityki finansowej będą wykonywały organy Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie organem właściwym do podejmowania czynności kontrolnych w zakresie przywozu i wywozu środków pieniężnych jest Straż Graniczna.

Proponowane w projekcie ustawy zmiany w zakresie przepisów karnych – skarbowych powinny pozytywnie wpłynąć na realizacje obowiązku dokonywania rzetelnych zgłoszeń, a jednocześnie pozwolą zapewnić skuteczne działania Służby Celno-Skarbowej w za kresie kontroli środków pieniężnych przewożonych przez granicę.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmiany w ustawie prawo dewizowe (dotyczy przestępstwa skarbowego przy działalności kantorowej), która wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

MIL OSI