Центр «14-35» провёл социологическое сопровождение Всемирного фестиваля молодёжи

Государственный университет управления осуществил социологическое сопровождение Всемирного фестиваля молодёжи 2024, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

В течение всех дней Фестиваля, начиная со сбора ожиданий участников, Центр социологических исследований «14-35» ежедневно проводил онлайн-опрос, посвящённый смыслам дня. Каждый день участникам предлагали пройти новую анкету и поделиться мнением на различные вопросы, результаты опроса каждого дня объявлялись на Главной сцене.

На этой неделе завершается сбор ответов анкеты обратной связи, в которой участники смогут рассказать какие мероприятия Фестиваля показались самыми атмосферными, с какими эмоциями они возвращаются домой, и поделиться планами на будущее. В завершении анкеты есть возможность заложить «капсулу времени» – написать пожелания и наставления будущим участникам следующего Фестиваля молодёжи.

Помимо опроса, социологическое сопровождение включало и качественные методы исследования, такие как интервью с иностранными участниками и проектные исследовательские сессии с участниками из России.

4 и 5 марта на площадке ВФМ проводились проектные исследовательские сессии – интерактивное погружение в обсуждение главных смыслов Фестиваля. Участникам предлагалось групповое выполнение заданий, упражнений и участие в игровых практиках. В процессе они делились своим мнением, предлагали идеи и выражали аргументированную позицию.

«Участники стали актёрами в пьесе «Россия», где определяли свою роль, пытались найти наиболее перспективные сферы для профессионального и личностного развития молодёжи, обсуждали семейные ценности, а также выявили трудности, с которыми может столкнуться молодая семья», – рассказала директор Центра социологических исследований «14-35» Наталья Пушкарёва.

Также она обещает в скором времени поделиться результатами опроса. Следите за новостями.

