Студент ФФ – бронзовый призер Кубка России по подводному плаванию

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В Новосибирске прошел Кубок России по подводному спорту, в котором принял участие первокурсник Физического факультета Андрей Орлов.
В составе сборной команды Новосибирской области он занял третье место в эстафетном плавании.
В личном зачете у него: 5 место на дистанции 100 м плавание в ластах, 6 место по нырянию в ластах на 50 м и 7 место в подводном плавании на 100 м.
Поздравляем Андрея с отличными результатами и желаем дальнейших спортивных успехов.
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