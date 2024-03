Студент ФФ – бронзовый призер Кубка России по подводному плаванию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирске прошел Кубок России по подводному спорту, в котором принял участие первокурсник Физического факультета Андрей Орлов.

В составе сборной команды Новосибирской области он занял третье место в эстафетном плавании.

В личном зачете у него: 5 место на дистанции 100 м плавание в ластах, 6 место по нырянию в ластах на 50 м и 7 место в подводном плавании на 100 м.

Поздравляем Андрея с отличными результатами и желаем дальнейших спортивных успехов.

