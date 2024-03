Студент СПбГАСУ вошёл в число победителей всероссийского конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гасан Абасов

Студент четвёртого курса архитектурного факультета СПбГАСУ Гасан Абасов победил в номинации «Стандарт и многообразие» второго всероссийского конкурса «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24».

Конкурс проводился по инициативе Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) при поддержке Государственной Думы, Минстроя РФ и общественного совета при этом ведомстве, АО «ДОМ. РФ», Союза архитекторов России и других государственных и общественных организаций.

Гасан Абасов представил проект индивидуального жилого дома в Сестрорецке, считая, что индивидуальное жилое строительство – важная часть формирования архитектурной среды, в особенности в городах с историческим наследием.

«Сегодня многие норовят построить себе дом, невзирая на контекст, а следуя лишь личным предпочтениям и исходя из собственных возможностей. Это приводит к тому, что индивидуальное жилое строительство разрушает исторически сформировавшуюся среду. Дополнить и улучшить её может интерпретация исторических форм и приёмов в современный формат. Соблюдение масштаба и пропорций, правильный подбор материала и цвета способствуют тому, что новая архитектура не выбивается из сложившегося контекста. Всем этим принципам я следовал, разрабатывая свой проект жилого дома в Сестрорецке», – уточнил Гасан.

Так как дерево является традиционным для архитектуры Сестрорецка материалом, студент сделал акцент на деревянных планкенах. Основную концепцию объёмно-пространственного решения он проектировал, исходя из желания предполагаемого заказчика организовать выставочное пространство для картин и мастерскую с ориентацией на север для более верного цветовосприятия полотен. Дом разделён на два основных блока: общедоступный и приватный со спальными комнатами. Блоки соединены проходной стеклянной галереей, в которой и организовано выставочное пространство. Для визуальной целостности композиции фасада блоки пронзаются лентой перекрытия, объединяющей левую и правую часть, а также выполняющей функцию навеса.

Для Гасана это первый опыт участия во всероссийском конкурсе. Он признаётся: ранее считал, что его проекты пока недостаточно хороши для участия в них.

«Победа показала, что я просто недооценивал свои профессиональные умения, чем совершал ошибку. Нужно участвовать в конкурсах, поскольку они дают возможность не только проверить свои компетенции, но и открывают новые возможности в профессиональном развитии. Для меня это важный момент. Сейчас основной упор делаю на учебу и участие в подобных конкурсах, таким образом стараюсь в полной мере проявить свои возможности как архитектора», – заключил Гасан.

