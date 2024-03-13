Приходи на решающий матч ХК ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
17 марта в Ледовом дворце «Сокольники» состоится решающий матч сезона для хоккейной команды Государственного университета управления.
В случае победы над сборной РГСУ наши парни станут чемпионом регулярного чемпионата СХЛ (Дивизион Центр).
За плечами парней 8 побед подряд и лидерство в турнирной таблице, которое необходимо окончательно закрепить.
Приходите поддержать наших парней в этой игре.
Ждем вас 17 марта в 16:00 в Ледовом дворце «Сокольники» (Сокольнический вал, 1Б).
Для прохода на матч необходима регистрация по ссылке.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 17.03.2024
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