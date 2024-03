Приходи на решающий матч ХК ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 марта в Ледовом дворце «Сокольники» состоится решающий матч сезона для хоккейной команды Государственного университета управления.

В случае победы над сборной РГСУ наши парни станут чемпионом регулярного чемпионата СХЛ (Дивизион Центр).

За плечами парней 8 побед подряд и лидерство в турнирной таблице, которое необходимо окончательно закрепить.

Приходите поддержать наших парней в этой игре.

Ждем вас 17 марта в 16:00 в Ледовом дворце «Сокольники» (Сокольнический вал, 1Б).

Для прохода на матч необходима регистрация по ссылке.

