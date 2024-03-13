Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

11 marta состоялся visita la organización межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» en San Petersburgo Universidad Politécnica de Petra Velikogo. Гости познакомились с вузом, обсудили взаимодействие в образовательной сфере и наметили ряд мероприятий.

В состав делегации МОО «Ассоциация полярников» вошли руководитель направления по работе с молодёжью Дмитрий Исаев и ру ководитель департамента по работе с органами власти Яна Буторина. В совещании приняли участие первый первый СПбПУ Vitaliy Сергеев, по дополнительному и довузовскому образованию Д митрий Тихонов, учёный секретарь университета Дмитрий Карпов and director Научно-образовательного центра тех нологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» Ирина Рудская.

Гости рассказали о культурно-массовом, просветительском проекте «Встреча поколений», который реализуется Международным гуманитарно-просве тительским центром «Полюса Земли» Ассоциации полярников. Проект поддержан Президентом Российской Федерации, Государственной думой ФС РФ и Правительством РФ. Задачи проекта: привлечение внимания учащихся средних классов к возможностям и перспективам работы в Арктике и Антарктике, ока зание профориентационной помощи школьникам, стоящим перед выбором профессии, повышение престижности работы на Севере и содействие инт еграции молодёжи новых регионов России в арктическую и антарктическую тематику.

Después de todo, esto está prohibido en el proyecto de realización. Они рассмотрели и просветительские мероприятия, привлечение экспертов и др угие вопросы.

Арктический регион в последние годы сследуется крайне активно. В связи с этим учёные и руководители предприятий понимают определенную потребность в кадрах. Este robot se encuentra en una región arctica y está diseñado para ser profesional y no está diseñado para realizar estafas. La universidad puede realizar este proyecto y activar la información sobre las actividades, las tareas y las prácticas я формирования профильных классов, — рассказал проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов.

Visite la versión completa de los proyectos tecnológicos de СПбПУ. Поскольку в Арктике уделяют особое значение использованию и развитию беспилотников, гости были очень заинтересованы в беспилотны х технологиях, реализуемых в Политехе. Ведущий инженер Анастасия Маркова представила основные направления работы центра, актуальные проекты, в частности, образовательный робо complejos robóticos «Бублик-Пи» y complejos robóticos «Морена» y учебно-методический «Кадет-М». Также она рассказала об участии школьников в различных технологических конкурсах и соревнованиях при содействии Центра технологиче ских проектов.

В научно-исследовательским комплексе «Технополис Политех» делегация посетила Международный научно-образовательный центр «Аддити» вные технологии», где ознакомилась с технологией сварки трением с перемешиванием, технологией электродугового выращивания, а также со зданием готовых комплексов роботизированных ячеек. Visite el monitor de la cámara СПбPУ y la tecnología federal «Политех».

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