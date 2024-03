Политех — в Премьер-лиге Национального агрегированного рейтинга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Портал независимой оценки высшего образования опубликовал очередной Национальный агрегированный рейтинг российских вузов. Политех в снова вошёл в Премьер-лигу, не покидая её с первого выпуска. Премьер-лига включает 40 лучших вузов страны, а всего в рейтинг вошло 686 образовательных организаций, распределившихся на 10 лиг.

Политехнический университет — это учебное заведение высшего уровня, что подтверждается его лидирующими позициями в данном рейтинге. Этот успех достигнут благодаря качеству образовательных программ, научной продуктивности наших исследователей и высокой востребованности выпускников среди петербургских работодателей , — комментирует ректор СПбПУАндрей Рудской.

За статусом члена Премьер-лиги Национального агрегированного рейтинга стоят высокие баллы университета в наиболее авторитетных рейтингах страны, а за ними — непрерывная комплексная работа университета над совершенствованием образовательных практик и созданием условий для успешной научной-технической деятельности и её коммерциализации. Это то, чем Политех по праву славится и гордится, и в год 125-летия университета такая оценка качества работы вуза особенно значима , — отметила и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Методика Национального агрегированного рейтинга рассматривает результаты 12 рейтингов: RAEX, Интерфакс, Forbes, Superjob, HeadHunter и другие. Учитываемые рейтинги должны соответствовать требованиям публичности (полная информация представлена в открытом доступе), стабильности (существуют не менее трёх лет), массовости (оценивают не менее 100 вузов) и периодичности (оценивание проводится ежегодно).

Национальный агрегированный рейтинг подготовлен Гильдией экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций.

