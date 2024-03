НГУ сохранил позиции в Премьер-лиге Национального агрегированного рейтинга 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Портал независимой оценки высшего образования best-edu.ru обнародовал очередной Национальный агрегированный рейтинг (НАР). Шестой год подряд рейтинг объединяет в себе имеющиеся в России независимые оценки вузов, став де-факто единой шкалой их оценивания. По мнению экспертов, НАР позволяет вузам сравнивать свои результаты, стимулирует конкуренцию между университетами и побуждает их стремиться к улучшению своего образовательного и научного предложения.

Как отмечают организаторы рейтинга, только 19 вузов держат высокую планку уже 6 год подряд и в основном это вузы, входящие в программу «Приоритет 2030». Среди них и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

— Конечно, рейтинги — это не самоцель для университета. Но они являются важным условием для того, чтобы высоко котироваться на российском и мировом рынке образовательных и научных услуг. Поэтому НГУ уделяет особое внимание рейтингам и стабильно занимает в них высокие места, — прокомментировал итоги НАР-2024 ректор Новосибирского университета, академик РАН Михаил Федорук.

Он также отметил, что такие позиции в рейтингах являются отражением динамичного развития университета, его образовательной и исследовательской инфраструктуры (в том числе, строящегося по нацпроекту «Наука и университеты» кампуса мирового уровня), внедрения новых образовательных программ, тесной связи вуза как с ведущими научными институтами Сибирского отделения РАН, так и с высокотехнологичными компаниями-лидерами.

— В результате мы готовим не просто специалистов, а людей с глубокими фундаментальными знаниями и опытом ведения проектной деятельности, что позволяет им браться за любую, даже самую сложную задачу, — подытожил ректор.

