Лига КВН ГУУ открывает юбилейный сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 марта 2024 года в Государственном университете управления пройдёт фестиваль Лиги КВН ГУУ.

50 команд выйдут на сцену Актового зала, чтобы побороться за участие в новом юбилейном сезоне Лиги КВН ГУУ. Она проведёт свой 25-ый сезон!

Фестиваль пройдёт в две игры: в 16:00 и 19:00.

В юбилейном сезоне в нашей лиге начнёт работать новый сотрудник – Никита Иванов – редактор официальной Московской студенческой лиги КВН, финалист Высшей лиги в составе команды КВН «Юра».

Приходите поддержать команды и зарядится позитивом на выходные!

Болельщикам не из ГУУ нужно пройти простую регистрацию.

Встречаемся в Актовом зале!

