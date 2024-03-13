Исполнительный совет МВФ приступил к процессу отбора кандидатуры следующего директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

13 марта 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия — 13 марта 2024 года. Координаторы Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) г-н Афонсу С. Бевилаква и г-н Абдулла Ф. Бинзара выступили сегодня со следующим заявлением:

«Мы очень рады сообщить, что Исполнительный совет утвердил открытый, основанный на заслугах и прозрачный процесс отбора кандидатуры на должность следующего директора-распорядителя, аналогичный тому, который использовался в предыдущих раундах. Исполнительный совет подчеркивает важность того, чтобы успешно прошедший отбор кандидат обладал необходимым авторитетом в мире, чтобы возглавить Фонд, находящийся в центре глобальной финансовой системы.

Кандидатов могут выдвигать управляющие Фонда или исполнительные директора МВФ и, в соответствии со сложившейся в прошлом практикой, мы намерены принять решение на основе консенсуса.

Исполнительный совет намерен завершить этот процесс к концу апреля 2024 года».

Исполнительный совет утвердил решение, изложенное ниже:

Кандидат, который будет отобран на должность директора-распорядителя, должен в своей предшествующей деятельности добиться незаурядных результатов в разработке и проведении экономической политики на высоком уровне. Он должен иметь выдающуюся профессиональную биографию, продемонстрировать управленческие и дипломатические навыки, необходимые для руководства глобальной организацией, и иметь гражданство любого из государств-членов Фонда. Как руководитель персонала Фонда и председатель Исполнительного совета кандидат должен быть способен определять стратегическую концепцию работы высококвалифицированных, разнообразных и преданных делу сотрудников и быть твердо привержен достижению целей Фонда путем формирования консенсуса по ключевым вопросам экономической политики и институциональным вопросам, в том числе посредством тесного сотрудничества с Исполнительным советом, под руководством которого он будет исполнять свои обязанности. Кандидат должен продемонстрировать понимание работы МВФ и стратегических задач, стоящих перед разнообразным мировым сообществом государств-членов Фонда. Кандидат должен быть привержен многостороннему сотрудничеству, хорошо понимать такое сотрудничество и продемонстрировать способность быть объективным и беспристрастным. Кандидат также должен обладать способностью к эффективной коммуникации.

Кандидат может быть выдвинут на должность директора-распорядителя управляющим Фонда или Исполнительным директором в течение периода выдвижения, который начинается 14 марта 2024 года в 00:01 по времени Вашингтона, округ Колумбия, и заканчивается 3 апреля 2024 года в 23:59 по времени Вашингтона, округ Колумбия. Информация обо всех кандидатах доводится до сведения Секретаря Фонда, который получает подтверждение от каждого кандидата о его желании быть рассмотренным в качестве кандидата. Секретарь Фонда хранит имена кандидатов в тайне до конца периода выдвижения.

По окончании периода выдвижения кандидатур секретарь МВФ сообщит Исполнительному совету имена предложенных лиц, подтвердивших свое желание быть кандидатами. Если будет выдвинуто больше трех кандидатур, Исполнительный совет будет сохранять конфиденциальность этих кандидатур, пока не составит сокращенный список из трех кандидатов с учетом изложенных выше требований к ним без предпочтений по географическому признаку. Процесс составления сокращенного списка будет осуществляться путем определения кандидатов, получивших наибольшую поддержку среди директоров, с учетом взвешенной системы голосования Фонда, с тем чтобы завершить процедуру составления краткого списка в течение семи дней после раскрытия Исполнительному совету информации о кандидатах. Хотя Исполнительный совет может утвердить сокращенный список большинством поданных голосов, цель Исполнительного совета состоит в утверждении сокращенного списка на основе консенсуса. Сокращенный список будет опубликован МВФ.

Исполнительный совет встретится с кандидатами, вошедшими в сокращенный список (или со всеми кандидатами, если их будет менее четырех) в Вашингтоне, округ Колумбия. После этого Исполнительный совет проведет заседание, чтобы обсудить сильные стороны кандидатов и сделать выбор. Хотя Исполнительный совет может избрать директора-распорядителя большинством поданных голосов, цель Исполнительного совета состоит в избрании директора-распорядителя на основе консенсуса, с тем чтобы завершить процедуру отбора кандидатов до конца апреля 2024 года.

Информационная справка по процессу отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process

Вопросы и ответы относительно отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process/qandas

Департамент коммуникаций МВФ

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