В ГУУ подготовят добровольцев спасателей для новых территорий

На базе Государственного университета управления начались стажировки добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Представители ВСКС из новых субъектов России прибыли на территорию ГУУ для повышения квалификации в области спасательного дела. В смоделированных ситуациях добровольцы отработают практическое применение знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, использованию первичных средств пожаротушения, технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ и другие.

В течении трех недель ребята будут осваивать практическую часть программы «Первоначальной подготовки спасателей» под наставничеством опытных инструкторов ВСКС.

Прохождение обучения и успешная сдача всех экзаменов даст участникам право аттестоваться на присвоение квалификации «Спасатель РФ».

Добровольцы, прошедшие подготовку, также крайне эффективно оказывают содействие специальным службам в ликвидации последствий ЧС. В ряде регионов отряды ВСКС, наравне с профессиональными спасателями, функционируют и включены в расчеты сил и средств пожарных гарнизонов субъектов, заступают на круглосуточные дежурства.

Напомним, что с 1 марта 2022 года на базе ГУУ действует штаб Московского городского отделения ВСКС. Студенческий пожарно-спасательный отряд ГУУ – это совместный проект Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Государственного университета управления.

