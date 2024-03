ВШЭ помогает разрабатывать систему статистического мониторинга ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Отслеживать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России, оперативно оценивать их распространение в отраслях экономики и социальной сфере позволит новая программа статистического наблюдения. Правительство РФ поставило задачу разработать комплексную систему мониторинга развития ИИ. Формирование ее статистического ядра поручено Минэкономразвития России и Росстату совместно с НИУ ВШЭ. Непосредственным исполнителем от университета выступает Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ). Статистическое наблюдение будет охватывать все этапы жизненного цикла технологий ИИ: ресурсы — создание — применение — эффекты. В 2023 году специалисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ разработали перечень показателей развития ИИ, методику их расчета, классификаторы технологий ИИ и связанных с ними продуктов и услуг. Эти результаты были представлены и одобрены на заседании рабочей группы «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» в феврале 2024 года.

«Информация о разработках в сфере ИИ и его применении широко востребована не только органами власти и бизнесом, но и в обществе. Создавать систему мониторинга и измерения параметров развития ИИ нужно именно сегодня, когда соответствующие практики только формируются», — отмечает первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. Вышка предложила организовать сбор данных в системе координат государственной статистики. Преимущество такого подхода — это прежде всего широкая и репрезентативная выборка, регулярность наблюдений, охват большого количества тематик, надежность методики, гармонизированной с международными стандартами. «В прошлом году мы апробировали наши разработки в рамках пилотного обследования организаций основных отраслей экономики и вузов. Сейчас на повестке — проведение аналитических исследований и внедрение разработанного инструментария в практику федерального статистического наблюдения», — рассказывает Леонид Гохберг. В течение года по результатам измерений в сфере ИИ выйдет серия публикаций, включая аналитический доклад о развитии технологий искусственного интеллекта в России.

