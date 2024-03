Архивные снимки Политеха в главном музее фотографий страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 марта в музейно-выставочном центре РОСФОТО открылась фотовыставка «Петербургский Политех — 125 лет». В экспозицию вошли уникальные исторические фотографии университета из фондов Музея истории СПбПУ.

В торжественном открытии приняли участие представители руководства СПбПУ и РОСФОТО, студенты и сотрудники вуза.

Очень приятно, что мы открываем выставку, посвящённую юбилею Политеха, в таком пространстве. Для каждого важна историческая связь, дух времён. Многие из представленных здесь фотографий сделаны более ста лет назад. В них сохранена частичка истории Политеха, в котором мы сейчас работаем и учимся. Современные методы обработки фотографий, негативов позволяют получить новый взгляд на то, каким был наш вуз, какие люди здесь работали. Это кропотливый труд. Чем бы мы ни занимались, какую профессию бы ни выбирали, важны связь времён и людей, культурное наследие. Надеюсь, что гости РОСФОТО получат свою толику вдохновения, глядя на фотографии, на лица наших предшественников , — сказал первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев.

Церемонию продолжил генеральный директор РОСФОТО Захар Коловский, выпускник Политеха и сын выдающегося учёного-политехника Михаила Захаровича Коловского.

Я очень рад, что мы можем отдать дань уважения нашему любимому вузу и принять участие в торжествах по случаю его славного юбилея. Политех — это традиции, которые на протяжении 125 лет сохраняются и развиваются. То, что вы видите здесь, это в какой-то степени результат моего политехнического образования. Мой папа работал в Политехе, и я в первый раз оказался у него на работе в пять лет. С тех пор провёл в вузе очень много времени.

Благодарю начальника Управления по связям с общественностью Марианну Дьякову, которая приложила огромные усилия, чтобы создать этот проект. Спасибо Музею истории Политеха. В результате нашего сотрудничества получилась эта выставка. Для нас было важно создать образ любимого вуза так, чтобы зрители почувствовали масштаб традиций, атмосферу и важные фрагменты от начала строительства до сегодняшнего дня , — отметил Захар Михайлович.

Фотовыставка «Петербургский Политех—125 лет», подготовленная сотрудниками РОСФОТО и СПбПУ, состоит из двух разделов. Первый раскрывает период становления института, запечатлённый на 165 негативах профессора Политеха Б. Н. Меншуткина, начиная от закладки первого камня и заканчивая 1930-ми годами. Негативы хранятся в фондах Музея истории СПбПУ.

Впервые на общее обозрение выставлена коллекция фотографий первого историографа Политеха Бориса Николаевича Меншуткина. Кстати, он первым написал книгу об истории Политехнического института с начала основания и до 1930 года. В РОСФОТО огромное количество посетителей, и мы рады, что они узнают много нового о Политехе и о Борисе Николаевиче , — подчеркнул директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов.

Борис Николаевич пришёл в наш вуз в 1900 году лаборантом, стал здесь профессором, доктором химии. Много лет увлекался фотографией. В экспозиции представлены 97 стеклянных негативов, 35 из них распечатаны в зале, пять подсвечены на стекле, остальные можно увидеть на слайдах на экране.

В этом году 17 апреля по старому стилю исполняется 150 лет со дня рождения Бориса Меншуткина. Среди его фотографий особенно интересен снимок актового зала Главного корпуса, сделанный 4 сентября 1902 года. Мы знаем, что 2 октября в зале уже состоялось торжественное открытие вуза, а с 3 октября начались занятия студентов ,— рассказалахранитель фондов Музея истории СПбПУ Надежда Никифорова.

Во втором зале представлены фотографии людей, чья жизнь была связана с Политехом. Снимки демонстрируют, как с годами менялись помещения, проходил учебный процесс, как студенты проводили досуг — занимались в библиотеке, играли в шахматы, катались на лыжах, участвовали в мероприятиях. В экспозицию также вошли портреты преподавателей Политеха.

На мой взгляд, это кульминация нашей экспозиционной деятельности к 125-летию Политеха: мы открыли выставку уникальных архивных снимков в РОСФОТО — главном музее фотографий нашей страны. Фото с негативов Меншуткина знакомят нас с этапами строительства Политеха, интерьерами аудиторий, кабинетов и лабораторий в главном здании и химическом павильоне начала XX века. Второй раздел выставки показывает лица творцов истории университета: известные и дошедшие до нас только улыбками на фотографиях, честно трудившиеся в лабораториях и корпевшие над книгами перед сессией в библиотеке, занимавшиеся спортом и выступавшие в прославленном Белом зале. Вглядитесь в эти лица, это наша история. Это наш Политех , — поделилась начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова.

Мы попросили политехников поделиться впечатлениями о выставке.

Алина Имаева, 2 курс Института электроники и телекоммуникаций:

«Я выиграла в розыгрыше пригласительных билетов, очень обрадовалась. Стараюсь участвовать во всех конкурсах, чтобы были воспоминания и сувениры о событиях в Политехе. На выставке мне особенно запомнились фотографии аудиторий, в которых сейчас проходят мои учебные будни. Интересно было увидеть лица профессоров, трудившихся в нашем вузе. Для меня всё ново».

Евгений Догаев, 1 курс Института биомедицинских систем и биотехнологий:

«Я часто посещаю РОСФОТО, сам увлекаюсь фотографированием. В музее Политеха представлено не особо много фотографий строительства, мне было интересно расширить кругозор. Тем более, что преподаватели нам рассказывали о профессоре Меншуткине, но я не знал, что он занимался фотографией».

Мария Фёдорова, 2 курс Физико-механического института:

«Мне хотелось узнать побольше об истории университета, ещё я люблю старые фотографии, поэтому выставка объединила два моих желания. Понравилось сравнивать, как выглядят здания и аудитории сейчас, когда я учусь в вузе, и какими они были больше ста лет назад. Площадка РОСФОТО отлично подходит для выставки Политеха».

