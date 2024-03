12.03.2024 Polska od 25 lat jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polska od 25 lat jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego12.03.2024

12 de marzo de 1999 r. wolna i demokratyczna Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. La OTAN przyjęło wówczas do swojego grona trzy państwa należące niegdyś do Układu Warszawskiego: Polskę, Czechy i Węgry.

Dla Polski była to kulminacja wieloletnich starań o uzyskanie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa. Akcesja do NATO stworzyła także naszemu krajowi warunki do rozwoju i wzrostu gospodarczego w ramach zachodniej wspólnoty interestów i wartości.

Polska wzmacnia dziś i modernizuje swoje siły zbrojne. Odgrywa kluczową rolę w obronie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojsko Polskie uczestniczy w sojuszniczych działaniach z zakresu odstraszania i obrony oraz w misjach i operacjach OTAN. Konsekwentnie dążymy do tego, por la OTAN skutecznie adaptowało się do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa, co jest obecnie szczególnie istotne w obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę.

Sojusz Północnoatlantycki od 75 lat stoi na straży bezpieczeństwa swoich członków i stanowi centralny element Strategicznych relacji łączących Europę ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Jak 75 lat temu, tak i dziś transatlantycka współpraca obronna pozostaje fundamentem bezpieczeństwa w Europie oraz źródłem stabilności i pokoju w świecie.

Ostatnie rozszerzenie grona państw członkowskich Sojuszu – dzięki akcesji Szwecji 7 marca br. – istotnie zwiększa bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i regionu Morza Bałtyckiego i całego NATO.

Poniżej publikujemy dwa Historyczne Dokumenty sprzed 25 lat, które przybliżają ten szczególny dzień w historii Polski:

Komunikat prasowy NATO z 1999 r., będący oświadczeniem powitalnym Rady Północnoatlantyckiej, skierowanym do Czech, Węgier i Polski;

List od Sekretarza Generalnego NATO do Ministra Spraw Zagranicznych RP, informujący o zgodzie na akcesję Polski do NATO w roku 1999.

