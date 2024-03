12.03.2024 Polska y la OTAN deben estar presentes en todos los escenarios

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

12 marca br., obchodom 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, towarzyszyła konferencja poświęcona aspektom członkostwa Polski w NATO, w której uczestniczył m. wiceprezes Rady Ministrów W. Kosiniak – Kamysz.

25 de julio de 12 de marzo de 1999, roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu.

W tej sferze militarnej wykonaliśmy gigantyczny postęp indywidualny, polskiego żołnierza, który stał się żołnierzem godnym również znaku OTAN. Nie czujemy się inaczej, nie czujemy się gorzej. Nie mamy takiego poczucia, że ​​Polska jest gorsza, że ​​mniej potrafimy niż inni w Sojuszu. Nie ma dziś takiego przekonania. Nasze wydatki obronne wprowadzają w zakłopotanie tych, którzy nie przeznaczają minimalnej kwoty wydatków na obronność. Musimy zrobić wszystko, żeby nasze wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa nie poszły na marne. Dlatego tak ważne jest utrzymanie znacznych wydatków na obronność

– mówił podczas spotkania wicepremier.

W diskusji, o roli NATO w systemie bezpieczeństwa i wstąpieniu Polski do NATO, którą prowadził wiceminister Paweł Zalewski uczestniczyli także: Janusz Onyszkiewicz – były ministro obrony narodowej, Bogdan Klich – Senador RP, były ministro obrony narodowej oraz gen. broni w st. spoz. Andrzej Fałkowski – były Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli.

– Para, co jest dziś największym wyzwaniem dla Polski i Samego OTAN a efektywność działania, skuteczność działania. Bezkompromisowość podjętych decyzji. Tu música być dużo większa dynamika niż do tej pory. Tego oczekuję i to będziemy przedstawiać m. in. na szczycie OTAN w Waszyngtonie

– zaznaczył szef MON.

– Musimy dawać wyraźny sygnał, że nas nie opłaca się zaatakować. Dlatego wszystkie działania dyplomatyczne, wszystkie wysiłki budżetowe, Strategiczne, modernizacyjne muszą iść w tym kierunku, aby sygnał płynący od wszystkich państwa NATO był ewidentny, że jakakolwiek próba ataku jest kompletnie politycznie nie opłacalna i militarnie niemożliwa do pokonania. Ważna jest także edukacja młodych ludzi, dlatego prowadzimy edukację dla bezpieczeństwa. Równie ważna jest obrona cywilna, którą chcemy odtwarzać. Państwo ma bronić się całością

– podkreślił wicepremier.

W trakcie spotkania wiceprezes Rady Ministrów wręczył wyróżnienia osobom zasłużonym dla wstąpienia Polski do NATO. Wyróżnienia odebrali: Krzysztof Bondaryk, Stanisław Dobrzański, Bogdan Klich, Jarosław Mojsiejuk, Zbigniew Okoński, Andrzej Olechowski, Jan Parys, Dariusz Rosati, Marek Siwiec, Janusz Zemke.

MIL OSI