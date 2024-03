12.03.2024 25 años de Polonia przystąpiła de la OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

25 lat temu Polska przystąpiła do NATO12.03.2024

12 de marca de 1999 roku nasz kraj został przyjęty do Sojuszu Północnoatlantyckiego – największego i najsilniejszego paktu obronnego w historii współczesnego świata. Przystąpienie Polski do NATO było jedną z najważniejszych decyzji po 1989 roku. To wielkie, ponadpartyjne dzieło, z którego powinniśmy być dumni.

OTAN jednym z głównych filarów bezpieczeństwa Polski

Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest jedną z najważniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa. Arte. 5., który stanowi, że atak na jedno państwo Sojuszu jest atakiem przeciwko wszystkim krajom NATO, to fundament siły odstraszania Paktu.

Od momentu wstąpienia do NATO, Polska odpowiedzialnie realizuje wszystkie obowiązki, jakie wynikają z członkostwa w Sojuszu. Wnosimy także ważny wkład w jego umacnianie. W misjach i operacjach NATO uczestniczyło do tej pory blisko 75 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska.

Od wstąpienia Polski do NATO, na terytorium naszego kraju ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe. Zrealizowaliśmy także wiele inwestycji w ramach specjalnego programu inwestycyjnego NATO, którego łączna wartość wynosi 7,8 mld zł.

Polonia lidera la OTAN – przeznaczamy na obronność ponad 4 proc. PKB

Nasz kraj należy do grupy państw Sojuszu, które najwięcej przeznaczają na wydatki obronne.

W 2024 p. planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 4,2 proc. PKB, czyli bien. 160 millones PLN. Połowę tej sumy przeznaczamy na modernizację Sił Zbrojnych, co stawia nas na pierwszym miejscu w NATO.

