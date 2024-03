12.03.2024 KPRM Usprawnienia w administracji rządowej jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowe przepisy usprawnią pracę administracji rządowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który dotyczy funkcjonowania administracji rządowej. Przepisy uporządkują m.in. podział kompetencji, a także dopełnią utworzenie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

– Przepisy są szczególnie ważne dla nowo powstałych ministerstw czy członków Rady Ministrów, którzy mają swoje obszary odpowiedzialności. Chodzi o politykę senioralną, politykę równości czy Ministerstwo Przemysłu. To ważna ustawa, która dopełnia nasze zobowiązania, jak choćby utworzenie na Śląsku Ministerstwa Przemysłu. To jedno z naszych zobowiązań koalicyjnych, które podjęliśmy i które jest realizowane. Ta ustawa wypełnia sprawy podziału kompetencji – mówił Wicepremier Władysław Kosiniak–Kamysz.

Wiceprezes Rady Ministrów podkreślił, że pewne obszary trzeba uporządkować. A min. kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, która powinna od początku znajdować się w Ministerstwie Infrastruktury.

– Zastaliśmy ogromny bałagan – Centralny Port Komunikacyjny nie był w Ministerstwie Infrastruktury, które ma dział transportu. Wynikało to wyłącznie z budowania udzielnych księstw przez naszych poprzedników i podziału łupów, a nie z podziału kompetencji merytorycznej. My to naprawiamy, regulujemy, doprowadzamy do normalności. Sprawami Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie zajmowało się Ministerstwo Infrastruktury i tam będzie Pełnomocnik do spraw CPK – poinformował Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy o zmianach w funkcjonowaniu administracji rządowej.

Dbamy o pacjentów onkologicznych

Kolejną sprawą, nad którą pracowała Rada Ministrów, była uchwała dotycząca Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Jak podkreślił Wicepremier Władysław Kosiniak–Kamysz, wymagała ona aktualizacji – również ze względu na pandemię COVID-19.

– Trzeba było zaktualizować Narodową Strategię Onkologiczną, dlatego że z różnych przyczyn nie została wypełniona. Częściowo z przyczyny związanej z COVID–19. W momentcie, kiedy ta strategia wchodziła w życie, pandemia była głównym obszarem aktywności i działalności Ministerstwa Zdrowia. Ograniczenia uniemożliwiały wdrożenie części tematów i projektów – poinformował Wiceprezes Rady Ministrów.

Opieka nad pacjentami onkologicznymi jest dla rządu szczególnie ważna. To nie tylko samo leczenie, ale także diagnostyka i wczesne rozpoznanie choroby.

– Narodowa Strategia Onkologiczna będzie wypełniana z wielką starannością. Chodzi również o dostępność do badań, choćby badań mammograficznych, które są bardzo potrzebne, żeby jak najwcześniej wykrywać chorobę. To jest nasz cel i jeden z priorytetów naszej koalicji – podejście całościowe, holistyczne do pacjenta, od momentu diagnostyki, aż do momentu zakończenia leczenia – mówił Władysław Kosiniak–Kamysz.

Aktywnie działamy na rzecz interesów polskich rolników

Podczas posiedzenia rządu, ministrowie omówili także działania podejmowane na rzecz polskiej wsi – w tym głównie planowane zmiany w unijnym Zielonym Ładzie.

– Konieczne są zmiany w Zielonym Ładzie, dotyczące m.in. odstąpienia od rygorystycznego traktowania, które jest nie do przyjęcia w sprawie nawozów czy ugorowania. Myślę, że cała Europa widzi negatywne skutki Zielonego Ładu, promowanego przez komisarza Wojciechowskiego, który wcześniej się tym bardzo dumnie chwalił – zaznaczył Wiceprezes Rady Ministrów.

W. Kosiniak–Kamysz odniósł się także do słów komisarza Wojciechowskiego, dotyczących możliwości odrzucenia Zielonego Ładu przez rolników w zamian za rezygnację z dopłat bezpośrednich.

– Para bromear stanowisko nie do przyjęcia. Para bromear stanowisko obraźliwe i uwłaczające polskim rolnikom. Nie tak powinien postępować komisarz UE do spraw rolnictwa. To nie dopłaty i nie rolnicy są problemem. Problemem są złe strategie proponowane przez pana komisarza, dotyczące Zielonego Ładu, ograniczające produkcję rolną – mówił Wicepremier.

